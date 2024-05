Як менеджерам ігрової індустрії України адаптуватися до кризи на ринку 2024: виклики та тренди

Recruitment Lead & Partner у Values Value

Сьогодні поговоримо про те, як менеджерам ігрової індустрії України адаптуватися до турбулентності ринку. Згадаємо, що відбувається в ігровій індустрії України в цілому, і яка ситуація для менеджерів. Які вакансії є на ринку, які напрямки популярні. Про зарплати та задоволеність доходами серед менеджерів, їхню лояльність до роботодавців та звичайно вплив ШІ.

Ресурси, які ми використовували для доповіді:

Big Games Industry Employment Survey 2023 року, який проводить наша компанія сумісно із порталом InGame Job .

Дослідження ринку на основі інформації порталу InGameJob,

внутрішня статистика Values Value та інформація пабліку.

Які події сформували тренди в ігровій індустрії 2024

Відбулось поглиблення спаду в галузі загалом, фактором якого став пост пандемічний ефект. Був бум вакансій, а потім попит різко впав.

Війна в Україні триває. Це теж вплинуло на поглиблення спаду. Так чи інакше, приблизно 30 тисяч українських спеціалістів постраждали від війни.

Війна в Ізраїлі, де знаходиться багато HQ компаній з мобільними проєктами.

Крипто-зима та скептицизм до метаверс проєктів.

Загальна економічна криза, що вплинула на витрати споживачів ігор. Витрати стали меншими.

Тренд 1. Зменшення кількості інвестицій та угод

Поглиблення спаду в індустрії відгукнулось зменшенням кількості інвестицій та угод. Був бум штучного інтелекту, і в 3 кварталі 2023 року сталося невелике збільшення кількості угод. Але загалом за 2023 рік кількість інвестицій та угод стала меншою в 4 рази у порівнянні з їх середнім числом у 2021 та 2022 роках.

Ще одним фактором впливу на зменшення інвестицій в геймдев-індустрію став IDFA. Це призвело до зменшення зацікавленості традиційних інвесторів щодо геймдев-індустрії.

Тренд 2 Масові скорочення

Це дуже актуальна тема 2023, яка, на жаль, залишається такою ж в 2024 році. Лейофи відбувалися не тільки в геймдеві, а і в IT-індустрії загалом. За нашими джерелами близько 240 тис. працівників IT-індустрії втратили роботу.

За різними даними у геймдеві було втрачено від 9 до 10 тис. робочих місць у 2023 році. Якщо раніше ми говорили про “Acqui-hiring”, то 2023 рік нам показав “Acqui-firing”. Частина компаній в рамках своїх M&A-стратегій, для підвищення цінності компаній та для утримання позицій на висококонкурентному ринку, наймала вже сформовані досвідчені команди, купувала цілі студії, як наприклад, Embracer Group. В 2023 році ми теж бачимо схожий тренд, але навпаки – скорочення цілих цих команд і студій.

До всього цього ще й тіньові звільнення. Ті, що не були виставлені на загал. Компанії не проводили performance review, не підвищували заробітних плат. Вони просто відпускали всіх, кого щось не влаштовувало. Знаємо, на жаль, приклади, коли до третини співробітників компанії звільнились через це.

Ми зазначили найбільш гучні звільнення 2023 року за кількістю та проаналізували, які компанії постраждали найбільше. Бачимо, що компанії з веб/онлайн-проєктами скорочували найбільше, їх 27%. Далі паблішери та ринок консольних ігор.

Тренд 3 Утримання існуючих співробітників

Ще один тренд 2023 року в геймдеві – фокусування HR процесів на утримання існуючих співробітників, аніж найм. Вакансій майже не було, вони“зафрізились”. Звичайно, дешевше утримувати, аніж наймати нових.

Тренд 4 Експерти в попиті. Компанії не готові експериментувати.

Багато з найкращих людей галузі потрапили на ринок через скорочення, і компанії отримали доступ поспілкуватись з цими експертами. Спеціалісти стали охочіше відповідати в LinkedIn, виходити на переговори, чого раніше не було.

Зважаючи на загальну кризу та рецесію ринку, компанії не мають права на помилки. Вони все більше фокусуються на senior і TOP-level спеціалістах, у яких є підтверджений досвід, випущені успішні проєкти та ін. Компанії не готові експериментувати – бачимо запити на 100% збіг. Якщо потрібна людина з досвідом саме у цьому жанрі, платформі чи методом монетизації, то має бути повна відповідність, щоб вас найняли.

Тренд 5 Втома та перепрацювання

Необхідність управляти ризиками, рецесія ринку, скорочення, оптимізація – все це призвело до втоми та перепрацювань. За даними нашого Big Games Industry Employment Survey 37% респондентів за 2023 рік вимушені були взяти на себе більше роботи без підвищення заробітної плати.

Вплив AI на HR

З'явились боти, які можуть відправляти заявки на вакансії, заповнювати додаткові форми. Мали цікаві казуси, коли існуючі спеціалісти компанії за допомогою ШІ заповнювали анкети, та були запрошені на співбесіди. Звичайно, це все вплине на автоматизацію з боку HR, тому що ми можемо отримати спам відгуків.

Аналітика скорочень за січень 2024

Негативний тренд 2023 продовжився і цього року. Наприклад, вже в перший місяць було звільнено 6 тис. людей. Це майже більше половини скорочень усього 2023 року. Найбільш гучні звільнення: Microsoft, Unity, Riot Games. Playtika. До речі, в Playtika серед цих 350 людей до 100 – це українські офіси.

Аналітика скорочень за лютий 2024

PlayStation Studios – 900 людей, Electronic Arts – 670 людей, Supermassive Games – 90 людей, Wildlife – 130 людей. На жаль, бачимо, що кількість скорочень збільшується навіть у порівнянні з 2023 роком.

Аналітика скорочень в Україні січень 2024

Перший місяць року також показав невтішну ситуацію для геймдев-студій України. Так, компанія Gameloft офіційно підтвердила інформацію щодо звільнень у львівському офісі. Під скорочення потрапили 38 працівників. Причиною стали ринкові умови, через які довелося провести оптимізацію ресурсів.

Криза зачепила й студію Frag Lab, відому за шутером Shatterline. Frag Lab скоротила площу свого офісу, і є вірогідність того, що будуть вимушені звільнити значну частину працівників.

Fractured Byte скоротила десятьох працівників через затримки з новими проєктами.

В Plarium пройшли скорочення. Причиною стали деякі неназвані зміни в Pixel United, до складу якої входить в Plarium.

Аналітика кількості вакансій в Україні

Ми аналізували кількість вакансій за парсингом з сайтів пошуку роботи, сайтів компаній, і звичайно порталу InGame Job. Наведена динаміка за 2022 та 2023 рр.

За 2022 рік відбулося падіння на 48% серед кількості вакансій, за 2023 – на 27%. Порівнюючи 2022 та 2023 роки, бачимо падіння на 31%.

Аналітика кількості менеджерських вакансій в Україні

А тепер саме аналітика вакансій для менеджерів в Україні. Динаміка тут цікава – бачимо коливання. Було все-таки падіння – за напрямком Lead на 43%, C-level – 52%. Тож в цілому динаміка негативна, хоча невеликі взлети мали місце.

Щодо причин – нівелювання ризиків. Зустрічаємо парадоксальні ситуації, коли навіть українські студії, що відкрили представництво за кордоном, перестали наймати менеджерів в Україні, тому що це ризик.

Найбільш популярні напрямки

Найбільше в Україіні шукали спеціалістів Lead-рівня за напрямками Programming and Development, Art and Animation та Marketing and PR.

Серед C-Level на перше місце виходить кількість вакансій за напрямом Marketing and PR. Хоча в 2022 році цей напрямок не був популярним, і кількість вакансій в Україні значно зменшилась. На нашу думку компанії почали вкладати в розвиток напрямків, що приносять гроші, тому маркетинг та біздев спеціалісти ТОП-рівня були у великому попиті 2023 року.

Аналітика заробітних плат в геймдеві

Аналітика на основі нашого опитування Big Games Industry Employment Survey 2023 року.

Найбільше серед наших респондентів було лідів – 45%. Представників напряму Product і Pproject management – 32%, C-level, TOP management, VP – 23%.

І ще про масштаб компаній. Серед наших респондентів найбільше виявилося представників компаній великого і середнього рівня від 100 до 500 людей в штаті (36%).

Заробітні плати в Україні серед менеджерів

Цього разу ми вирішили показати різні рівні, хоча зазвичай говоримо тільки про медіани. Тож третій квартиль – це 25% спеціалістів, що мають вищі заробітні плати. Перший квартіль – найнижчі.

Задоволеність заробітною платою

Також ми запитували респондентів, наскільки вони задоволені своєю заробітною платою. Найбільш вдоленними виявились представники напрямку TOP Management, C-level, VP – вони оцінили на 3,9 із 5. А найбльше не задоволені власним доходом – HR Recruiting і Game Design.

Фактична та бажана заробітна плата

Найбільший розрив між фактичною та бажаною заробітною платою виявився за категоріями Top Management/ C-Level та HR/ Recruiting.

Така різниця показує, можливо, не лише незадоволеність доходом, а й бажання бути визнаними. Це може бути про недооціненість. Ще однією причиною вважаємо можливість легкого переходу з геймдев індустрії в інший напрямок. Наприклад, HR і рекрутинг спеціалістам легше перейти в фінтех, чи якийсь інший продукт в IT, аніж, наприклад, геймдизайнерам.

eNPS

eNPS – це метод оцінки лояльності співробітників, імовірність рекомендації своєї компанію як місця роботи. eNPS може бути від 0% до 100%. Якщо eNPS вище 30%, то у вашій компанії все добре, немає про що хвилюватися. Для прикладу в найкращі часи в Apple було 17% eNPS.

Цікаві результати в нас вийшли. Наприклад, ТОП-менеджмент, C-level, Lead – позитивна динаміка – 22,2%. А от Project-менеджери і Product-менеджери незадоволені та нелояльні – -29,6%.

Чому так? На нашу думку причинами є втома та перепрацювання. Все частіше компанії хочуть бачити в одній особі і Product-, і Project-manager, не кажучи вже про наявність Scrum Master. Ці спеціалісти (Product- і Project-managers) найбільше підпадають під стресові ситуації, на них велика відповідальність – команда, успіх продукту, тощо.

Зміна роботи. Менеджери

Наступним питанням було, чи планується зміна роботи, чи планують спеціалісти покидати компанію протягом наступних шести місяців, де 0 – “точно ні”, а 5 – “я вже шукаю роботу”.

Тож 18% не планували шукати і змінювати роботи, але 16% вже були в пошуку роботи на час опитування. 27% наших учасників, на жаль, не дали відповіді, тому їх не враховуємо.

Щодо причин зміни роботи. Якщо в Європі причина пошуку роботи серед менеджерів – це скорочення, то в Україні ситуація краща. ТОП-3 причин зміни роботи: бажання більше заробляти, працювати з більш цікавим проектом і кар'єрний розвиток.

Використання ШІ менеджерами

Дізнаємось, як ШІ використовують менеджери в Україні. Серед наших респондентів 35% його використовують в роботі і вважають корисним. Але достатньо велика кількість спеціалістів, що ніколи не використовували AI, але планують спробувати.

Чи вкраде ШІ вашу роботу?

Найбільш популярна тема дискусій минулого року: чи вірите, що AI вкраде вашу роботу? Тож 86% менеджерів в Україні вважає, що ні. Звичайно це логічно, бо прийняття рішень з високим рівнем відповідальності та робота в команді – це не та робота, яку можна замінити штучним інтелектом.

Поради

Тримайте руку на пульсі щодо ситуації на ринку: де шукати роботу, що відбувається з індустрією, які компанії себе добре почувають, а які ні.

Розумійте свою вартість на ринку

Інвестуйте в себе та у свої команди. Іде багато оптимізацій, тому будьте готовими брати на себе більше відповідальності і додаткові обов'язки. Для цього треба розвиватись.

Розширюйте свою мережу контактів. Приймайте пропозиції поспілкуватись на перспективу, навіть якщо у вас все добре, і ви не шукаєте роботу.

Будьте видимими для рекрутерів і менеджерів з найму. Оновіть свої профілі LinkedIn, портфоліо, тощо.

Підтверджуйте свою експертизу. Якщо був виступ на Games Gathering, додайте на сторінку в LinkedIn посилання на вашу доповідь/ презентацію. Показуйте результати в цифрах.

Розвивайте свої hard та soft skills

Будьте позитивними та вірте в себе!

Але:

Готуйтесь до можливих переговорів щодо працевлаштування. Оновіть свої зарплатні очікування, вивчіть умови контракту.

Тримайте профілі в LinkedIn та резюме в актуальному стані, оновіть портфоліо та кейси.

Показуйте свої досягнення у цифрах та відсоткових результатах. Класно вказати, що ви робили, але що корисного ви зробили? Якщо у вас немає NDA, вкажіть проєкти, які ви випустили, на які метрики вплинула ваша робота, що покращилось.

Враховуйте відповідність ролей іншим сферам. Можливо, це непогана ідея, поки спад в геймдев-індустрії, подивитись, наскільки ви затребувані в сусідній сфері?

Майте від 3-х до 6 місяців запасу для пошуку роботи. Чим вищий рівень seniority, тим важче буде знайти роботу. Не прийняти перший ліпший оффер, а дійсно знайти роботу, що відповідає вашому запиту, надовго і продуктивно.

Які Навички є Найзатребуванішими Для Менеджерів в Геймдеві 2024?

Ми проаналізували, які хард та софт скіли хочуть бачити роботодавці серед менеджерів.

Список засновано на дослідженні вакансій з порталу InGameJob, із 167 вакансій серед менеджерів.

Найзатребуваніші хард скіли сереж менеджерів

Проєкт-менеджмент

Тайм-менеджмент

Знання мов

Навики переговорів

Коучінг

Медіація

Навички створення та розвитку особистого бренду

До речі, у нас був навіть такий запит, ми шукали проєкт-менеджера і було окреме стейдж-інтерв'ю, де спілкувалися про те, чи використовував кандидат ШІ, як і що б він запропонував додати в компанію щодо нього. А компанія, вже й сама деякі сервіси використовувала.

Найзатребуваніші софт скіли серед менеджерів