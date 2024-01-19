Каким был 2023 год для украинских компаний: результаты исследования

Украинский бизнес демонстрирует устойчивость в условиях полномасштабной войны и обретает новые инструменты для развития. Увеличилась доля компаний, работающих по полной, перестали терять клиентов и заказчиков — это свидетельствует о стабилизации бизнес-деятельности на протяжении 2023 года. Все больше украинских компаний находят источник роста в выходе на зарубежные рынки

Такие данные обнародованы в ежегодном исследовании Киевстар Бизнес, которое базируется на опросе представителей бизнеса разных масштабов и отраслей.

«Киевстар тесно взаимодействует с украинским бизнесом, является надежным партнером и провайдером инновационных сервисов. Чтобы предлагать актуальные решения, мы постоянно изучаем изменения бизнес-среды и трансформацию поведения наших партнеров. Результаты этого опроса показывают тренд на рост бизнес-активности, а также более интенсивное внедрение инноваций для бизнеса, пересмотр стратегий и портфеля товаров и услуг», – комментирует Константин Вечер, B2B-директор Киевстар.

Далее – коротко о результатах исследования.

Общая ситуация в бизнесе улучшилась. Большинство опрошенных компаний (62%) работают на полную мощность, еще 24% с определенными ограничениями, а 5% закрылись. Причины остановки бизнесов были разные. Одна из названных респондентами – мобилизация работников. Хотя некоторым владельцам и менеджерам удавалось управлять компаниями даже из рядов ВСУ.

Все больше компаний выходят на зарубежные рынки. Через год украинскому бизнесу удалось усилить международное сотрудничество. Так, за прошедший год количество компаний, работающих с зарубежными рынками, увеличилось с 4% до 17%. Речь идет преимущественно о представителях IT и промышленного производства.

Работники возвращаются в офисы. Почти 50% компаний в течение 2023 работали полностью офлайн. Гибридный формат работы остается важным (32%), но уже не столь популярным, как раньше. Только 18% компаний работали полностью удаленно в пределах Украины, а 3% – из-за границы.

Доходность компаний низкая, но движение вперед есть. 32% опрошенных компаний заявили об увеличении прибыли, в 2022 году таковых было всего 20%. В то же время 48% бизнесов сократили свои доходы, хотя в 2022 году об этом говорили 58%. Финансовую стабильность сохранили 6% предприятий, изменения в прибыли не зафиксировали.

Бизнес продолжает адаптировать рабочие процессы. Среди наиболее популярных изменений – перераспределение обязанностей работников (38%), краткосрочное планирование (31%), изменение привычных бизнес-процессов (29%). Были вынуждены сократить персонал 30% компаний, но 14% предприятий наоборот расширили штат сотрудников.

Для оптимизации работы компании активно используются новые технологии. Среди инструментов, которые представители бизнеса называли чаще всего – искусственный интеллект, облачные сервисы по работе с документами (например, Microsoft 365), CRM и прочее.

Подробнее о результатах исследования читайте на Kyivstar Business Hub .