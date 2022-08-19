"Киевстар" приобрел контрольный пакет акций Helsi Ukraine

Мобильный оператор "Киевстар" приобрел контрольную часть в медицинской информационной системе Helsi. Об этом сообщила пресс-служба материнской компании Veon.

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"Новая цифровая услуга здравоохранения объединит опыт "Киевстара" в предоставлении цифровых услуг мирового уровня на основе высококачественной конвергентной связи с опытом Helsi в сфере цифровой медицинской помощи пациентам. Услуга будет доступна для всего населения Украины, включая 6,4 миллиона беженцев, вынужденных покинуть Украину, и примерно 8 миллионов внутренне перемещенных лиц", — рассказали в Veon.

Согласно данным YouControl, частному акционерному обществу "Киевстар" теперь принадлежит 69,99% в ООО "Хелси Украина".

Детали сделки не раскрываются, по оценке Forbes, текущая стоимость Helsi может составлять $10 млн. Глава Chernovetskyi Investment Group Владимир Кривко считает, что к началу полномасштабной войны сервис мог стоить $30-40 млн.

По состоянию на август сервис Helsi пользуется 23 млн пациентов и 1300 клиник.