Как работает бизнес? Примите участие в опросе от Киевстара о состоянии украинского бизнеса

Как ваша компания адаптируется к военным и экономическим вызовам?

Киевстар проводит собственное исследование состояния украинского бизнеса во время войны и приглашает представителей компаний принять участие в кратком опросе .

Как изменилась ваша работа с начала года?

Как изменился ваш клиент и какая поддержка вам необходима?

Ответ на эти и другие вопросы требует всего около 10 минут вашего времени. Результаты исследования команда "Киевстар Бизнес" проанализирует и опубликует в аналитическом материале.

Привлекая представителей различных бизнес-отраслей, мы вместе определим общие и отличные от других успехи, проблемы и риски. Это поможет компаниям оставаться в курсе актуальных тенденций на украинском рынке и вместе преодолевать препятствия.

Чтобы узнать о результатах исследования первыми, оставьте ваш e-mail в конце опроса.

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