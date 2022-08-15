Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Бизнес работает
Категория
Экономика
Дата публикации

Как работает бизнес? Примите участие в опросе от Киевстара о состоянии украинского бизнеса

Как работает бизнес? Примите участие в опросе от Киевстара о состоянии украинского бизнеса

Как ваша компания адаптируется к военным и экономическим вызовам?

Киевстар проводит собственное исследование состояния украинского бизнеса во время войны и приглашает представителей компаний принять участие в кратком опросе .

  • Как изменилась ваша работа с начала года? 
  • Как изменился ваш клиент и какая поддержка вам необходима?

Ответ на эти и другие вопросы требует всего около 10 минут вашего времени. Результаты исследования команда "Киевстар Бизнес" проанализирует и опубликует в аналитическом материале.

Привлекая представителей различных бизнес-отраслей, мы вместе определим общие и отличные от других успехи, проблемы и риски. Это поможет компаниям оставаться в курсе актуальных тенденций на украинском рынке и вместе преодолевать препятствия.

Чтобы узнать о результатах исследования первыми, оставьте ваш e-mail в конце опроса.

ПРОЙТИ ОПРОС