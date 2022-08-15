Як бізнес працює? Візьміть участь в опитуванні від Київстар щодо стану українського бізнесу

Як ваша компанія адаптується до воєнних та економічних викликів?

Київстар проводить власне дослідження стану українського бізнесу під час війни та запрошує представників компаній взяти участь в короткому опитуванні.

Як змінилася ваша робота від початку року?

Як змінився ваш клієнт та яка підтримка вам необхідна?

Відповідь на ці та інші питання потребує лише близько 10 хвилин вашого часу. Результати дослідження команда Київстар Бізнес проаналізує та опублікує в аналітичному матеріалі.

Залучивши представників різних бізнес-галузей, ми разом визначимо спільні та відмінні від інших успіхи, проблеми та ризики. Це допоможе компаніям лишатися в курсі актуальних тенденцій на українському ринку та разом долати перешкоди.

Щоб дізнатися про результати дослідження першими, залиште ваш e-mail наприкінці опитування.

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