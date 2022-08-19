"Київстар" придбав контрольний пакет акцій Helsi Ukraine

Мобільний оператор "Київстар" придбав контрольну частку у медичній інформаційній системі Helsi. Про це повідомила пресслужба материнської компанії Veon.

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"Нова цифрова послуга охорони здоров’я об’єднає досвід "Київстару" у наданні цифрових послуг світового рівня на основі високоякісного конвергентного зв’язку з досвідом Helsi у сфері цифрової медичної допомоги пацієнтам. Послуга буде доступна для всього населення України, включно з 6,4 мільйонами біженців, які були змушені покинути Україну, і приблизно 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб", — розповіли в Veon.

Згідно з даними YouControl, приватному акціонерному товариству "Київстар" відтепер належить 69,99% у ТОВ "Хелсі Україна".

Деталі угоди не розкриваються, за оцінкою Forbes, поточна вартість Helsi може складати $10 млн. Голова Chernovetskyi Investment Group Володимир Кривко вважає, що до початку повномасштабної війни сервіс міг коштувати $30-40 млн.

Станом на серпень сервісом Helsi користуються 23 млн пацієнтів та 1300 клінік.