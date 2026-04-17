"Когда люди горят своим делом и видят, как "Киевстар" может их усилить, это дает нам уверенность в результате", – Александр Комаров, президент "Киевстар"

В интервью "ТОП-100" президент "Киевстар" Александр Комаров рассказал о стратегии развития компании, ее трансформации, планах на рынке M&A, результатах интеграции цифровых сервисов в группу, а также об инвестициях в устойчивость и энергетическую обеспеченность компании в условиях вражеских атак на инфраструктуру.

"Киевстар" проходит трансформацию из сугубо телеком-оператора в провайдера цифровых услуг. На какой период рассчитана эта стратегия и какие направления и проекты становятся ключевыми для компании?

– О стратегии трансформации "Киевстар" заявил еще в 2019 году. С этого момента мы шаг за шагом ее воплощаем. Нет конкретной даты, на которую мы ориентируемся, чтобы сказать: "Вот на этом этапе трансформация "Киевстар" завершилась". Компания плавно и уверенно меняется, потому что в этом требуется время и это дает нам возможность приносить больше пользы клиентам и государству.

Основным бизнесом для нас остается телеком: "Киевстар" рекордно инвестирует в модернизацию и развитие сети — более 30% дохода в 2025 году. В то же время усиливаем телевизор цифровыми сервисами, которые дают клиентам больше полезных услуг.

На первых этапах несколько лет назад начали с перемен собственных продуктов: запустили приложение "Мой Киевстар", чатбот "Зоряна", переформатировали работу "Киевстар ТВ", активнее стали развивать продукты Big Data, облачные и рекламные услуги для разных отраслей бизнеса.

Несмотря на войну, в 2022 году "Киевстар" решил не останавливаться в своей стратегии - тогда первой крупной инвестицией стало приобретение медицинской платформы Helsi. С 2025-го в группу компаний "Киевстар" вошел сервис заказа авто онлайн и доставки Uklon, с 2026-го — сервис Tabletki.ua. Каждый из них - здоровый украинский бизнес, который в группе "Киевстар" получил новые возможности для масштабирования.

После покупки Helsi, Tabletki.ua и Uklon компания "Киевстар" рассматривала возможность приобретения еще около 10 компаний. Изменились ли эти планы и какие сервисы и платформы больше всего интересуют, учитывая выбранную стратегию?

- Это достаточно условная цифра. Мы всегда откровенны относительно того, какие ключевые вертикали интересны для инвестиций, в том числе финтех, e-commerce и ad-tech (цифровая реклама). Каждое соглашение — это долгий процесс, который длится год-полтора и нуждается, в частности, в антимонопольном контроле. Кстати, одним из важных факторов, влияющих на наше решение по инвестициям в новые цифровые сервисы, является сильная команда учредителей и/или менеджмента. Когда люди горят своим делом и видят, как "Киевстар" может усилить их, это дает нам уверенность в результате и готовность вести переговоры об инвестициях в новые сервисы.

Оправдала ли себя интеграция приобретенных сервисов в группу компаний "Киевстар"?

– В марте мы опубликовали детальный финансовый отчет за 2025 год – первый годовой отчет после нашего выхода на американскую биржу Nasdaq. Это один из ключевых документов, на который обращают внимание международные инвесторы. Отчет четко выкристаллизовал, как украинские диджитал-сервисы в рамках группы "Киевстар" растут в своих масштабах даже во время войны. И я доволен, что благодаря нашему листингу на Nasdaq мы можем транслировать это на глобальном уровне и показывать миру работающую экономику.

По итогам года доход от цифровых сервисов вырос более чем в шесть раз и достиг почти 16% общего дохода группы. На Capital Market Day два года назад мы декларировали, что к 2027 году выйдем на 10% цифровых доходов, а в итоге этот процент уже гораздо больше. К примеру, Uklon за всю свою 15-летнюю историю показал лучший финансовый результат именно по итогам 2025-го, то есть тогда, когда вошел в состав группы "Киевстар". Важно, что по всем цифрам хорошо видно, как украинские диджитал-сервисы становятся привычными инструментами для повседневных дел все большего количества людей. Uklon вырос до 3,8 млн активных пользователей в месяц, Helsi - до 2,5 млн, приложение "Мой Киевстар" - до 6,2 млн.

Планируете ли объединить приобретенные сервисы в единое приложение вроде SuperApp?

– Сейчас мы работаем над единой стратегией развития экосистемы и интеграции сервисов. Я не сторонник идеи "все в одном приложении". Мы формируем финальное видение структуры. С большой вероятностью, связь между этими направлениями будет общая система лояльности и вознаграждений для клиентов группы. Логика состоит в том, чтобы пользователь нескольких сервисов экосистемы получал для себя больше ценности.

Какие конкретные преимущества может иметь пользователь нескольких ваших сервисов на начало 2026 года?

– Первые шаги по интеграции различных сервисов показывают, что мы на правильном пути. В сентябре 2025 года для абонентов "Киевстар" была запущена "Суперсила Helsi", которая предоставляет доступ к премиальным сервисам медицинского приложения Helsi без доплат. За первые полгода ею уже воспользовалось более 40 тыс. клиентов.

В феврале и марте в приложении "Мой Киевстар" было доступно предложение для новых пользователей Uklon - скидка 70% на первую поездку. А тарифы линейки "Все вместе" охватывают мобильную связь, домашний интернет, "Киевстар ТВ" и "Суперсилу" на выбор, что позволяет клиентам получать спектр услуг в пределах одного счета.

Доля пользователей пакетных услуг (так называемых multiplay-пользователей) по итогам 2025 года выросла на 18% до 7,3 млн, что составляет 35% активных мобильных абонентов "Киевстар" за месяц.

Украина испытывает беспрецедентные атаки на энергетику. Какие меры и инвестиции в энергонезависимость помогают стабилизировать работу?

– Телеком-бизнес остается фундаментом и стратегическим приоритетом компании. С начала полномасштабной войны "Киевстар" системно инвестирует в устойчивость, обновление и развитие технической базы. В проекты по энергонезависимости мы уже инвестировали 4,6 млрд грн. Построили около 12 тыс. новых базовых станций и провели еще более 30 тыс. работ по модернизации базовых станций. Это позволило расширить 4G-покрытие: сегодня более 96% населения на подконтрольной Украине территории могут использовать связь четвертого поколения от "Киевстар".

В ноябре 2025 года "Киевстар" первым в Европе и шестым в мире внедрил технологию Starlink Direct-to-Cell для обеспечения связи даже в зонах без наземного покрытия. За первые месяцы мы увидели, как своевременной и востребованной оказалась эта технология для Украины: на начало февраля 5 млн абонентов "Киевстар" по меньшей мере один раз подключились к сети Kyivstar-SpaceX через спутники.

Но никакие инвестиции в сеть не работали без наших людей. Сотни наших инженеров и технических специалистов ежедневно работают сверхурочно и в экстремальных условиях, чтобы поддерживать сеть. Приходится восстанавливать связь под обстрелами, проводить высотные работы на морозе, доставлять оборудование в места, куда проехать невозможно. Связь – это люди. За каждым звонком и сообщением стоит их героический труд.

В начале 2026 появилась информация о возможном объединении башенной инфраструктуры Vodafone и "Киевстар". Какова цель такого объединения?

- Пассивной башенной инфраструктурой "Киевстар" управляет Ukrainian Tower Company, принадлежащая нашей материнской компании VEON. Что касается потенциальной транзакции, связанной с пассивной инфраструктурой, то мы не комментируем слухи и спекуляции. В то же время в мире существует устоявшаяся практика, когда телеком-операторы, включая VEON, реализуют так называемые стратегии asset light (стратегия минимизации капиталовложений). В частности, в Великобритании, Германии, Италии, Швеции и других европейских странах это привычная практика: консолидация башенной инфраструктуры способствовала повышению устойчивости сетей, расширению покрытия и повышению эффективности. В конце концов, больше всего выиграют от этого именно абоненты.

В Украине, где базовые станции мобильных операторов - цель вражеских атак, консолидация башенной инфраструктуры может стать действенным решением.

VEON и "Киевстар" объявили о планах инвестировать в Украину в 2023-2027 годах $1 млрд. Каких результатов должен достичь "Киевстар" по итогам этих инвестиций?

- средства направляются на усиление энергетической устойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры, развитие цифровых услуг для потребителей. Могу сказать, что с вероятностью 99% мы выполним этот план раньше запланированных сроков. Во-первых, мы очень многое инвестируем в наш основной телеком-бизнес — в сеть, которая является частью критической инфраструктуры. Во-вторых, мы закрыли важные стратегические соглашения.

"Киевстар" - публичная украинская компания, первой вышедшая на фондовый рынок США. Как это изменило подходы к формированию международного бренда "Киевстар"?

– Мы стали членом мирового клуба, в котором только 4 тыс. компаний из примерно 400 млн компаний в мире. То есть только одна компания из каждые 100 тыс. соответствует масштабу бизнеса и жестким требованиям, чтобы попасть на биржу Nasdaq. "Киевстар" в этом почетном списке. На практике это означает, что компания прошла, возможно, наиболее серьезную комплаенс-проверку (проверку соблюдения законов и этических норм. — Ред.), существующую в мире. На сегодняшний день, я уверен, "Киевстар" является одним из самых прозрачных бизнесов в Украине. Это один из важнейших критериев, определяющий отношение к компании на глобальном уровне.

Листинг на американской бирже, конечно, придает юридическую сложность. В то же время открывает нам прямой доступ к мировому рынку капитала и новым партнерствам. В этом вижу возможность усиливать украинскую экономику и продолжать открывать Украину миру.

Как важна в процессах трансформации компании ваша роль как СЕО? Ощущаете ли увеличение требований к собственной репутации, персональному бренду руководителя?

- Чувствую, прежде всего, ответственность. Роль руководителя состоит не только в управлении компанией, но и в том, чтобы давать людям чувство опоры. Мне кажется, что сегодня бизнес является одной из немногих платформ, которая может давать надежду разным стейкхолдерам. Сотрудникам – что компания будет работать и развиваться. Государству — что ему гарантированы налоги и поддержка сил обороны. Клиентам — услуги будут доступны при любых условиях.