"Коли люди горять своєю справою і бачать, як "Київстар" може їх посилити, це дає нам впевненість у результаті", – Олександр Комаров, президент "Київстар"

В інтерв’ю “ТОП-100” президент “Київстар” Олександр Комаров розповів про стратегію розвитку компанії, її трансформацію, плани на ринку M&A, результати інтеграції цифрових сервісів у групу, а також про інвестиції у стійкість та енергетичну забезпеченість компанії в умовах ворожих атак на інфраструктуру.

"Київстар" проходить трансформацію із суто телеком-оператора у провайдера цифрових послуг. На який період розрахована ця стратегія і які напрями та проєкти стають ключовими для компанії?

- Про стратегію трансформації "Київстар" заявив ще у 2019 році. Відтоді ми крок за кроком її втілюємо. Немає конкретної дати, на яку ми орієнтуємось, щоб сказати: "Ось на цьому етапі трансформація "Київстар" завершилася". Компанія плавно і впевнено змінюється, бо цього потребує час і це дає нам змогу приносити більше користі клієнтам і державі.

Основним бізнесом для нас залишається телеком: "Київстар" рекордно інвестує у модернізацію та розвиток мережі — більш ніж 30% доходу у 2025 році. Водночас підсилюємо телеком цифровими сервісами, які дають клієнтам більше корисних послуг.

На перших етапах декілька років тому почали зі змін власних продуктів: запустили застосунок "Мій Київстар", чатбот "Зоряна", переформатували роботу "Київстар ТБ", активніше почали розвивати продукти Big Data, хмарні та рекламні послуги для різних галузей бізнесу.

Попри війну, у 2022 році "Київстар" вирішив не зупинятись у своїй стратегії — тоді першою великою інвестицією стало придбання медичної платформи Helsi. З 2025-го до групи компаній "Київстар" увійшов сервіс замовлення авто онлайн та доставки Uklon, з 2026-го — сервіс Tabletki.ua. Кожен із них є здоровим українським бізнесом, який у групі "Київстар" отримав нові можливості для масштабування.

Після купівлі Helsi, Tabletki.ua та Uklon компанія "Київстар" розглядала можливість придбання ще приблизно 10 компаній. Чи змінилися ці плани і які сервіси та платформи найбільше цікавлять, зважаючи на обрану стратегію?

- Це доволі умовна цифра. Ми завжди відверті щодо того, які ключові вертикалі цікаві для інвестицій, серед них фінтех, e-commerce та ad-tech (цифрова реклама). Кожна угода — це довгий процес, що триває рік-півтора і потребує, зокрема, антимонопольного контролю. До речі, один із важливих чинників, який впливає на наше рішення щодо інвестицій у нові цифрові сервіси, — сильна команда засновників і/або менеджменту. Коли люди горять своєю справою і бачать, як "Київстар" може їх посилити, це дає нам впевненість у результаті та готовність вести перемовини про інвестиції у нові сервіси.

Чи виправдала себе інтеграція придбаних сервісів у групу компаній "Київстар"?

- У березні ми опублікували детальний фінансовий звіт за 2025 рік — перший річний звіт після нашого виходу на американську біржу Nasdaq. Це один із ключових документів, на який звертають увагу міжнародні інвестори. Звіт чітко викристалізував, як українські диджитал-сервіси у межах групи "Київстар" ростуть у своїх масштабах навіть під час війни. І я задоволений, що завдяки нашому лістингу на Nasdaq ми можемо транслювати це на глобальному рівні та показувати світу економіку, що працює.

За підсумками року дохід від цифрових сервісів зріс більш ніж у шість разів і сягнув майже 16% від загального доходу групи. На Capital Market Day два роки тому ми декларували, що до 2027-го вийдемо на 10% цифрових доходів, а у підсумку цей відсоток уже набагато більший. Наприклад, Uklon за всю свою 15-річну історію показав найкращий фінансовий результат саме за підсумками 2025-го, тобто тоді, коли увійшов до складу групи "Київстар". Важливо, що за усіма цифрами добре видно, як українські диджитал-сервіси стають звичними інструментами для щоденних справ дедалі більшої кількості людей. Uklon виріс до 3,8 млн активних користувачів на місяць, Helsi — до 2,5 млн, застосунок "Мій Київстар" — до 6,2 млн.

Чи плануєте об’єднати придбані сервіси в єдиний застосунок на зразок SuperApp?

- Зараз ми працюємо над єдиною стратегією розбудови екосистеми та інтеграції сервісів. Я не прихильник ідеї "все в одному застосунку". Ми формуємо фінальне бачення структури. З великою імовірністю зв’язком між цими напрямами буде спільна система лояльності та винагород для клієнтів групи. Логіка у тому, щоб користувач декількох сервісів екосистеми отримував для себе більше цінності.

Які конкретні переваги може мати користувач декількох ваших сервісів станом на початок 2026 року?

- Перші кроки з інтеграції різних сервісів показують, що ми на правильному шляху. У вересні 2025 року для абонентів "Київстар" була запущена "Суперсила Helsi", яка надає доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi без доплат. За перші пів року нею уже скористалися понад 40 тис. клієнтів.

У лютому і березні у застосунку "Мій Київстар" була доступна пропозиція для нових користувачів Uklon — знижка 70% на першу поїздку. А тарифи лінійки "Все разом" охоплюють мобільний зв’язок, домашній інтернет, "Київстар ТБ" і "Суперсилу" на вибір, що дає клієнтам змогу отримувати спектр послуг у межах одного рахунку.

Частка користувачів пакетних послуг (так званих multiplay-користувачів) за підсумками 2025 року зросла на 18%, до 7,3 млн, що становить 35% активних мобільних абонентів "Київстар" за місяць.

Україна переживає безпрецедентні атаки на енергетику. Які заходи та інвестиції в енергонезалежність допомагають стабілізувати роботу?

- Телеком-бізнес залишається фундаментом і стратегічним пріоритетом компанії. З початку повномасштабної війни "Київстар" системно інвестує у стійкість, оновлення та розвиток технічної бази. На проєкти з енергонезалежності ми вже інвестували 4,6 млрд грн. Збудували майже 12 тис. нових базових станцій і провели ще понад 30 тис. робіт з модернізації базових станцій. Це дало змогу розширити 4G-покриття: сьогодні понад 96% населення на підконтрольній Україні території можуть користуватися зв’язком четвертого покоління від "Київстар".

У листопаді 2025 року "Київстар" першим у Європі та шостим у світі впровадив технологію Starlink Direct-to-Cell для забезпечення зв’язку навіть у зонах без наземного покриття. За перші місяці ми побачили, наскільки вчасною і затребуваною виявилась ця технологія для України: на початок лютого 5 млн абонентів "Київстар" щонайменше один раз підключилися до мережі Kyivstar-SpaceX через супутники.

Але жодні інвестиції у мережу не працювали би без наших людей. Сотні наших інженерів і технічних спеціалістів щодня працюють понаднормово і в екстремальних умовах, аби підтримувати мережу. Доводиться відновлювати зв’язок під обстрілами, проводити висотні роботи на морозі, доставляти обладнання до місць, куди проїхати неможливо. Зв’язок — це люди. За кожним дзвінком та повідомленням стоїть їхня героїчна праця.

На початку 2026 року з’явилась інформація про можливе об’єднання вежової інфраструктури Vodafone і "Київстар". Яка мета такого об’єднання?

- Пасивною вежовою інфраструктурою "Київстар" управляє Ukrainian Tower Company, яка належить нашій материнській компанії VEON. Щодо потенційної транзакції, пов’язаної з пасивною інфраструктурою, то ми не коментуємо чутки та спекуляції. Водночас у світі існує усталена практика, коли телеком-оператори, включно з VEON, реалізують так звані стратегії asset light (стратегія мінімізації капіталовкладень). Зокрема, у Великій Британії, Німеччині, Італії, Швеції та інших європейських країнах це звична практика: консолідація вежової інфраструктури сприяла підвищенню стійкості мереж, розширенню покриття та зростанню ефективності. Зрештою найбільше виграють від цього саме абоненти.

В Україні, де базові станції мобільних операторів є ціллю ворожих атак, консолідація вежової інфраструктури може стати дієвим рішенням.

VEON та "Київстар" оголосили про плани інвестувати в Україну в 2023-2027 роках $1 млрд. Яких результатів має досягти "Київстар" за підсумками цих інвестицій?

- Кошти спрямовуються на посилення енергетичної стійкості, розвиток технологій зв’язку, відбудову інфраструктури, розвиток цифрових послуг для споживачів. Можу сказати, що з імовірністю 99% ми виконаємо цей план раніше запланованих термінів. По-перше, ми дуже багато інвестуємо у наш основний телеком-бізнес — у мережу, яка є частиною критичної інфраструктури. По-друге, ми закрили важливі стратегічні угоди.

"Київстар" — публічна українська компанія, що першою вийшла на фондовий ринок США. Як це змінило підходи до формування міжнародного бренду "Київстар"?

- Ми стали членом світового клубу, в якому тільки 4 тис. компаній із приблизно 400 млн компаній у світі. Тобто лише одна компанія з кожних 100 тис. відповідає масштабу бізнесу та жорстким вимогам, щоб потрапити на біржу Nasdaq. "Київстар" у цьому почесному переліку. На практиці це означає, що компанія пройшла, можливо, найбільш серйозну комплаєнс-перевірку (перевірку дотримання законів та етичних норм. — Ред.), яка існує у світі. На сьогодні, я впевнений, "Київстар" є одним із найбільш прозорих бізнесів в Україні. Це один із найважливіших критеріїв, який визначає ставлення до компанії на глобальному рівні.

Лістинг на американській біржі, звісно, додає юридичної складності. Водночас відкриває нам прямий доступ до світового ринку капіталу і до нових партнерств. У цьому бачу можливість посилювати українську економіку та продовжувати відкривати Україну для світу.

Наскільки важливою у процесах трансформації компанії стає ваша роль як СЕО? Чи відчуваєте збільшення вимог до власної репутації, персонального бренду керівника?

- Відчуваю передусім відповідальність. Роль керівника полягає не лише в управлінні компанією, а й у тому, щоб давати людям відчуття опори. Мені здається, що сьогодні бізнес є однією з небагатьох платформ, яка може давати надію різним стейкхолдерам. Співробітникам — що компанія буде працювати і розвиватися. Державі — що їй гарантовані податки та підтримка Сил оборони. Клієнтам — що послуги будуть доступними за будь-яких умов.