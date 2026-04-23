"Нас ждет тектонический сдвиг в том, как создается программное обеспечение, и он, несомненно, изменит нашу индустрию", – Екатерина Тулузова, CEO Sigma Software

Искусственный интеллект, новые глобальные рынки и нишевые индустрии формируют новую модель развития IT-сервисных компаний. CEO Sigma Software Екатерина Тулузова объясняет, как компания адаптируется к этим изменениям, развивает AI-экспертизу и укрепляет международное присутствие. Она также рассказывает о новых возможностях для украинского IT в области обороны, медицины и AdTech.

Вы прошли путь в Sigma Software от Junior Java Developer в CEO. Какие ключевые этапы или решения оказали большое влияние на вашу трансформацию из инженера в лидера глобального бизнеса?

- Я не думаю, что были какие-то большие поворотные моменты или трансформации, кроме того, что я взрослела и набиралась опыта. Я всегда склонна брать на себя ответственность, ориентируюсь на результат и предпочитаю действие. Масштаб того, к чему я себя применяю, менялся очень естественно и органично в течение многих лет. С другой стороны, я думаю, что каждый поворотный момент – это было маленькое "да" почему-то, что меня до того пугало: впервые поговорить с клиентом, выйти на сцену как спикер, открыть новый офис.

Вы возглавили компанию в 2025 году – в период глобальной неопределенности. Каковы ваши стратегические приоритеты для Sigma Software на этом этапе развития?

– На самом деле ответ есть в самом вопросе. Мы живем в мире, который невозможно было вообразить 10-15 лет назад. Мы являемся свидетелями революции искусственного интеллекта, которая действительно меняет все. Мой приоритет – сохранить Sigma Software антихрупкой. Не сделать, а именно сохранить, потому что эта устойчивость у нас уже есть.

Конкретно мы построили AI R&D-направление и переосмысливаем наши услуги через AI-native нарративы. Мы не просто реагируем на перемены, мы строим вокруг них. И при этом наши базовые ценности остаются неизменными – наши клиенты, наши люди, наша преданность качеству. Это то, о чем я думаю с момента, когда просыпаюсь, и до последней минуты дня. И, честно говоря, это то, что мне снится.

Под вашим руководством компания активно расширяет глобальное присутствие от США до Латинской Америки и новых инженерных центров в Румынии и Узбекистане. Какие рынки считаете ключевыми для дальнейшего масштабирования?

– Как сказал один из наших стейкхолдеров: "Когда на Луне появятся колонии, вы будете первыми, кто откроет там офис". И действительно, наша география поражает: кроме упомянутых локаций у нас есть центры в Албании, на Филиппинах, большое присутствие в Польше и по всей Европе, команды в Канаде. Но сейчас мы на этапе, когда наш фокус – не новые точки на карте, а укрепление присутствия там, где мы уже есть. Глубина, а не ширина.

При этом остаемся гибкими. Если мы увидим необходимость, мы готовы изменить подход. У нас есть проверенная модель открытия и масштабирования новых локаций, и мы не раз доказывали это.

Sigma Software делает ставку на развитие экспертизы в отдельных индустриях, в частности, AdTech. Почему, по вашему мнению, нишевая специализация становится важнее для IT-сервисных компаний, чем универсальный подход?

- Создавать программное обеспечение сегодня во многих смыслах гораздо проще. Еще до эры ИИ, три года назад, я выступала с докладом "Accelerating Pace of Innovation", где делилась исследованиями о том, насколько быстрее в 2023 году строились те же вещи, если сравнить с 2018-м. Продолжавшееся месяцы стало забирать недели.

Сейчас это дни. И все же технологические компании продолжают терпеть неудачу год за годом. На мой взгляд, настоящая причина — это отсутствие alignment, согласованности. То, что нужно бизнесу, то, что видит продукт, и то, что строит инженерная команда, это часто три разных реальности. Один из лучших способов это исправить – убедиться, что все участники процесса понимают, что мы строим и зачем. А строить такую согласованность гораздо легче, когда ты глубоко понимаешь индустрию клиента. Именно отсюда наша ставка на нишевую экспертизу. И на наше стремление помогать клиентам добиваться успеха в их бизнесе, а не просто создавать хорошую технологию.

Sigma Software активно внедряет AI во внутренние процессы – от агентных помощников до автоматизации тестирования. Как это меняет работу инженерных команд и может ли AI существенно изменить модель IT-консалтинга?

- Sigma Software активно внедряет AI везде – не только во внутренних процессах, но и в проектах с нашими клиентами. У нас есть AI R&D-направление, программа AI Champions, где мы учим как технических, так и нетехнических специалистов, и привлекаем их в ряды тех, кто воплощает новые практики в работу своих команд. Мы вносим активный вклад в open source инициативы.

Я уверена, что IT-консалтинг будет вынужден адаптироваться, и мы увидим совсем другие модели работы. Недавно мы смогли переписать огромную legacy кодовую базу на другой язык, используя только агентов, через две недели. Это пока отдельные случаи, и я хочу подчеркнуть: разработка AI SDLC и AI-driven требует осторожности и дисциплины.

Даже более серьезной дисциплины, чем когда-либо требовалось от инженера. Но мы каждый день видим подтвержденные примеры того, как использование ИИ помогает нам работать быстрее и делать больше. И технологии, и подходы созревают каждый день. Нас ждет тектонический сдвиг в том, как создается программное обеспечение, и он, несомненно, изменит нашу индустрию.

Компания получила сертификации ISO 13485 и JOSCAR, открывающие доступ к медицинским, оборонным и аэрокосмическим проектам. Как эти домены могут стать новыми драйверами роста для украинских IT-компаний?

- Украина уже находится на передовой инновации в сфере обороны и некоторых направлениях здравоохранения. Это не то место, где мы хотели бы оказаться по такой цене. Но поскольку мы были вынуждены быть здесь, было бы безответственно не двигать вперед мировые инновации в этих индустриях.

Sigma Software активно инвестирует в программы поддержки ветеранов, гендерный баланс и развитие команды. Как эти инициативы влияют на бизнес-результаты и конкурентоспособность компании на глобальном рынке?

– Я хочу разделить поддержку ветеранов и гендерный баланс от развития команды. Все эти инициативы являются частью ДНК Sigma Software, но мотивация по ним разная.

Развитие команды всегда было нашим сознательным выбором, направленным на конкурентоспособность. То, что делает нас уникальными по сравнению со многими другими, это замечательные люди, работающие в компании 5, 7, 10 и более лет и накапливающие невероятный объем знаний и опыта для наших клиентов.

Относительно поддержки ветеранов и гендерного баланса, мы не смотрим на это через призму бизнес-результатов. Не потому, что эти инициативы не влияют на наш бизнес или конкурентоспособность, а потому, что мы воспринимаем это как общечеловеческую ответственность. К примеру, я даже не хочу пытаться анализировать, как гендерный баланс помогает нашему бизнесу. Мы стремимся к гендерному балансу, потому что это правильно.

Вы объединяете управление международной компанией, семью и участие в соревнованиях Ironman. Какие принципы помогают вам сохранять баланс и одновременно вести компанию из-за сложных глобальных вызовов?

– Когда меня спрашивают, как я сохраняю баланс, я люблю отвечать честно – никак. Я думаю, что "иметь баланс" или "иметь все" - это нечто, что не существует в реальной жизни. Моя жизнь – это постоянный ряд компромиссов. Я могла бы быть лучшей мамой, лучшей CEO и точно лучшей триатлеткой, если бы могла сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Мне помогает то, что я проделала этот путь. Я хочу иметь разный опыт в своей жизни, даже если не могу прожить каждый из них в полный потенциал. Другой путь – сосредоточиться на чем-то одном – такой же правильный, просто это не мой выбор. И напоминание себе, что это мой сознательный выбор, помогает сохранять внутреннее равновесие.