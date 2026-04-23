"На нас чекає тектонічний зсув у тому, як створюється програмне забезпечення, і він, без сумніву, змінить нашу індустрію", – Катерина Тулузова, CEO Sigma Software

Штучний інтелект, нові глобальні ринки та нішеві індустрії формують нову модель розвитку IT-сервісних компаній. CEO Sigma Software Катерина Тулузова пояснює, як компанія адаптується до цих змін, розвиває AI-експертизу та зміцнює міжнародну присутність. Вона також розповідає про нові можливості для українського IT у сферах оборони, медицини та AdTech.

Ви пройшли шлях у Sigma Software від Junior Java Developer до CEO. Які ключові етапи або рішення найбільше вплинули на вашу трансформацію з інженера в лідерку глобального бізнесу?

- Я не думаю, що були якісь великі поворотні моменти чи трансформації, окрім того що я дорослішала і набиралася досвіду. Я завжди схильна брати на себе відповідальність, орієнтуюся на результат і надаю перевагу дії. Масштаб того, до чого я себе застосовую, змінювався дуже природно й органічно протягом років. З іншого боку, я думаю, що кожен поворотний момент — це було маленьке "так" чомусь, що мене до того лякало: вперше поговорити з клієнтом, вийти на сцену як спікер, відкрити новий офіс.

Ви очолили компанію 2025 року — у період глобальної невизначеності. Які були ваші стратегічні пріоритети для Sigma Software на цьому етапі розвитку?

- Насправді відповідь є у самому запитанні. Ми живемо у світі, який неможливо було уявити 10-15 років тому. Ми є свідками революції штучного інтелекту, яка справді змінює все. Мій пріоритет — зберегти Sigma Software антикрихкою. Не зробити, а саме зберегти, бо ця стійкість у нас вже є.

Конкретно ми побудували AI R&D-напрям і переосмислюємо наші послуги через AI-native наративи. Ми не просто реагуємо на зміни, ми будуємо навколо них. І при цьому наші базові цінності залишаються незмінними — наші клієнти, наші люди, наша відданість якості. Це те, про що я думаю з моменту, коли прокидаюся, й до останньої хвилини дня. І, чесно кажучи, це те, що мені сниться.

Під вашим керівництвом компанія активно розширює глобальну присутність — від США до Латинської Америки та нових інженерних центрів у Румунії та Узбекистані. Які ринки вважаєте ключовими для подальшого масштабування?

- Як сказав один із наших стейкхолдерів: "Коли на Місяці з’являться колонії, ви будете першими, хто відкриє там офіс". І справді, наша географія вражає: окрім згаданих локацій, у нас є центри в Албанії, на Філіппінах, велика присутність у Польщі та по всій Європі, команди у Канаді. Але зараз ми на етапі, коли наш фокус не нові точки на мапі, а зміцнення присутності там, де ми вже є. Глибина, а не ширина.

При цьому залишаємося гнучкими. Якщо побачимо потребу, ми готові змінити підхід. У нас є перевірена модель відкриття та масштабування нових локацій, і ми не раз це доводили.

Sigma Software робить ставку на розвиток експертизи в окремих індустріях, зокрема AdTech. Чому, на вашу думку, нішева спеціалізація стає важливішою для IT-сервісних компаній, ніж універсальний підхід?

- Створювати програмне забезпечення сьогодні у багатьох сенсах значно простіше. Ще до ери ШІ, три роки тому, я виступала з доповіддю "Accelerating Pace of Innovation", де ділилася дослідженнями про те, наскільки швидше у 2023 році будувалися ті самі речі, якщо порівняти з 2018-м. Те, що тривало місяці, стало забирати тижні.

Зараз це подекуди дні. І все ж технологічні компанії продовжують зазнавати невдач рік за роком. На мою думку, справжня причина — це відсутність alignment, узгодженості. Те, що потрібно бізнесу, те, що бачить продукт, і те, що будує інженерна команда, — це часто три різні реальності. Один із найкращих способів це виправити — переконатися, що всі учасники процесу розуміють, що ми будуємо і навіщо. А будувати такуузгодженість набагато легше, коли ти глибоко розумієш індустрію клієнта. Саме звідси наша ставка на нішеву експертизу. І на наше прагнення допомагати клієнтам досягати успіху в їхньому бізнесі, а не просто створювати гарну технологію.

Sigma Software активно впроваджує AI у внутрішні процеси — від агентних помічників до автоматизації тестування. Як це змінює роботу інженерних команд і чи може AI суттєво змінити модель IT-консалтингу?

- Sigma Software активно впроваджує AI скрізь — не лише у внутрішніх процесах, а й у проєктах з нашими клієнтами. У нас є AI R&D-напрям, програма AI Champions, де ми навчаємо як технічних, так і нетехнічних фахівців, та залучаємо їх до лав тих, хто втілює нові практики у роботу своїх команд. Ми робимо активний внесок у open source ініціативи.

Я впевнена, що IT-консалтинг буде змушений адаптуватися і ми побачимо зовсім інші моделі роботи. Нещодавно ми змогли переписати величезну legacy кодову базу на іншу мову, використовуючи лише агентів, за два тижні. Це поки що окремі випадки, і я хочу підкреслити: розроблення AI SDLC та AI-driven потребує обережності та дисципліни.

Навіть більш суворої дисципліни, ніж будь-коли вимагалося від інженера. Але ми щодня бачимо підтверджені приклади того, як використання ШІ допомагає нам працювати швидше і робити більше. І технології, і підходи дозрівають щодня. На нас чекає тектонічний зсув у тому, як створюється програмне забезпечення, і він, без сумніву, змінить нашу індустрію.

Компанія отримала сертифікації ISO 13485 та JOSCAR, які відкривають доступ до медичних, оборонних та аерокосмічних проєктів. Наскільки ці домени можуть стати новими драйверами зростання для українських IT-компаній?

- Україна вже перебуває на передовій інновацій у сфері оборони та деяких напрямах охорони здоров’я. Це не те місце, де ми хотіли б опинитися за таку ціну. Але оскільки ми були змушені тут бути, було б безвідповідально не рухати вперед світові інновації у цих індустріях.

Sigma Software активно інвестує у програми підтримки ветеранів, гендерний баланс та розвиток команди. Як ці ініціативи впливають на бізнес-результати та конкурентоспроможність компанії на глобальному ринку?

- Я хочу розділити підтримку ветеранів та гендерний баланс від розвитку команди. Усі ці ініціативи є частиною ДНК Sigma Software, але мотивація за ними різна.

Розвиток команди завжди був нашим свідомим вибором, спрямованим на конкурентоспроможність. Те, що робить нас унікальними у порівнянні з багатьма іншими, — це чудові люди, які працюють у компанії 5, 7, 10 і більше років та накопичують неймовірний обсяг знань і досвіду для наших клієнтів.

Щодо підтримки ветеранів та гендерного балансу, то ми не дивимося на це через призму бізнес-результатів. Не тому, що ці ініціативи не впливають на наш бізнес чи конкурентоспроможність, а тому, що ми сприймаємо це як загальнолюдську відповідальність. Наприклад, я навіть не хочу намагатися аналізувати, як гендерний баланс допомагає нашому бізнесу. Ми прагнемо гендерного балансу, тому що це правильно.

Ви поєднуєте керування міжнародною компанією, сім’ю та участь у змаганнях Ironman. Які принципи допомагають вам зберігати баланс і водночас вести компанію через складні глобальні виклики?

- Коли мене запитують, як я зберігаю баланс, я люблю відповідати чесно — ніяк. Я думаю, що "мати баланс" або "мати все" — це щось, що не існує в реальному житті. Моє життя — це постійна низка компромісів. Я могла би бути кращою мамою, кращою CEO і точно кращою тріатлеткою, якби могла зосередитися на чомусь одному.

Мені допомагає те, що я прийняла цей шлях. Я хочу мати різний досвід у своєму житті, навіть якщо не можу прожити кожен із них на повний потенціал. Інший шлях — зосередитися на чомусь одному — такий же правильний, просто це не мій вибір. І нагадування собі, що це мій свідомий вибір, допомагає зберігати внутрішню рівновагу.