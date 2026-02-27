ШИ как инструмент эффективности, а не сокращений: опыт SharksCode

Компания SharksCode переходит от точечных экспериментов к системной интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы и продуктовую стратегию. В компании уже работают внутренние ШI-агенты, автоматизирующие часть HR-функций, поддерживающие онбординг и накапливающие базу знаний. Параллельно ИИ используется для повышения эффективности продакт-менеджмента и масштабирования персонализации продукта. Андрей Коваленко (Head of People Operations) и Владимир Корниенко (Chief Product Officer) рассказали Delo.ua, почему рассматривают ИИ не как отдельную инициативу, а как инфраструктурный инструмент конкурентоспособности.

Когда вы начали вовлекать ИИ в процессы в вашей компании?

Андрей Коваленко (далее АК) : В нашей компании ИИ выполняет дополняющую и заменяющую функции. У нас есть два ШИ-агента, из них один частично заменяет функцию hr – помогает новичкам адаптироваться в компании, рассказывает о нас и наших ценностях, описывает сам процесс адаптации и другие ключевые политики и правила необходимые новичку. Второй является внутренним HR-консультантом, носителем базы знаний и процессов. Он не только рассказывает и объясняет как построены все процессы и отвечает на все уточняющие вопросы, но и активно учится и развивается, анализируя запросы сотрудников. Наиболее активно мы начали использовать ИИ во второй половине 2025 года.

Почти во всех отделах мы используем помощь ИИ: от финансового департамента и дизайна до отделов разработчиков и маркетологов Андрей Коваленко Head of People Operations

У вас уже разработана ИИ стратегия?

АК : ШИ-стратегия общая сейчас разрабатывается. Финиш подготовки стратегии планируется ориентировочно к концу I квартала 2026 года.

Владимир Корниенко (далее ВК): Со стороны продукта наша AI-стратегия сфокусирована на двух направлениях:

1. Внутренняя эффективность – автоматизация процессов продакт-менеджмента, аналитики, прототипирование, структурирование информации и написание требований.

2. Продукт – персонализация контента, рекомендательные механики, агрегация данных и прочее.

Мы начали строить системный подход, где AI – не отдельная инициатива, а часть продуктовой стратегии и инструмент для конкуренции.

Кто ответственен за вовлечение ИИ в процессы?

АК: Руководитель отдела обычно.

ВК: В продуктовом направлении инициатива обычно исходит от CPO и стримлидов.

В каких направлениях вы используете ИИ? Это уже влияет на финансовые показатели компании?

АК: Практически во всех отделах мы используем помощь ИИ: от денежного департамента и дизайна до отделов разработчиков и маркетологов. Использование ИИ сокращает временной рерус, прежде всего. Экономит время специалистов и позволяет выполнять большее количество времени.

ВК: ИИ используется как усилитель скорости принятия решений и как инструмент для масштабирования персонализации.

В SharksCode технологии работают на усиление людей. ИИ мы рассматриваем как инструмент масштабирования нашей эффективности. Это возможность автоматизировать операционные процессы и дать команде простор для креатива и сложных решений. Антон Асеев CEO SharksCode

Какие собственные разработки ИИ-решений у вас есть?

АК: Так, у SharksCode появилась классная помощница – AI-агент Акулина. Название выбрали не просто так, потому что акула – это наш символ, поэтому все сходится. Пока она больше всего выручает новичков, которые только пришли в команду. Акулина знает буквально все: как уйти в отпуск или взять дей-офф, как начисляется зарплата, кто за что отвечает в офисе и кому бежать с вопросами. Акулина полностью интегрирована в процесс онбординга новых сотрудников, и каждый новичок имеет с ней встречу в календаре в день своего выхода на работу. Она подстраивает все ответы именно под сотрудника. Если вдруг она чего-то не знает, то не будет придумывать глупостей, а сразу перенаправит в HR-партнера. Она запоминает новые вопросы, и наши специалисты добавляют на них ответы, то есть Акулина становится умнее с каждым днем. Мы ее учим постоянно. Мы ее специально тестировали на сложных вопросах, чтобы она отвечала не как робот, а по-человечески. К примеру, в ответ на запрос об отпуске в первый же день она не просто сбросила правила, а еще и поддержала, мол, отдыхать важно, чтобы не выгореть. Скоро мы сделаем ее доступной всей компании, добавим возможность записывать ей голосовые сообщения и даже ставить задачи в Jira словами. Еще есть в планах сделать отдельный AI-бот для рекрутеров, чтобы он сам искал резюме кандидатов на сайтах и освободил людей от этой рутины и предоставил возможность рекрутингу больше времени уделять качественной презентации компании и оценке кандидатов. Вообще Акулина очень разгружает наших HR-ов и дает каждому ощущение, что тебе помогут в любую минуту, без долгих ожиданий и лишней беготни.

ВК: Мы также активно интегрируем внешние ШI-инструменты в нашу продуктовую экосистему.

Насколько важно, чтобы кандидат в вашей компании умел работать с ИИ?

АК: В зависимости от отдела, где-то это критично, где-то желательно. Но, учитывая предыдущий успешный опыт использования этих навыков компанией, это как минимум желаемые навыки для всех вакансий компании.

ВК: Для продуктового направления это уже не преимущество, а новый стандарт экспертизы для менеджеров.

ИИ – это закрытый инструмент для внешнего воздействия?

АК: В нашей компании ШИ-агент не используется для внешнего воздействия. Сейчас исключительно для усиления внутренних процессов.

ВК: В продуктовой части ИИ используется как для внутренних процессов, так и как часть пользовательского опыта. Но внешне не используется как отдельный продукт и ценность.

Относительно тезиса "ИИ оставит людей без работы" - в продуктовом контексте это не о замене людей, а о смене ролей Владимир Корниенко Chief Product Officer

Подтвердите или опровергните тезис "ИИ оставит тебя без работы". Это может произойти в вашей компании?

АК: Нет, для нас – человек есть и будет главной ценностью компании. И мы скорее радуемся, что появился такой инструмент, который может облегчить работу людей. Это оказывает значительное влияние на уменьшение нагрузки на сотрудников, в то же время повышает показатели эффективности их работы. Все же, человек не робот, а ИИ – робот) AI-агент не заменяет HR-специалистов, а позволяет им фокусироваться на более сложных, стратегических задачах – развитии людей, культуры и команд.

ВК: Относительно тезиса "ИИ оставит людей без работы" – в продуктовом контексте это не о замене людей, а об изменении ролей. AI отнимает рутину, но стратегия, креатив и ответственность за результат остаются за людьми.