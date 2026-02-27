ШІ як інструмент ефективності, а не скорочень: досвід SharksCode

Компанія SharksCode переходить від точкових експериментів до системної інтеграції штучного інтелекту у бізнес-процеси та продуктову стратегію. У компанії вже працюють внутрішні ШI-агенти, які автоматизують частину HR-функцій, підтримують онбординг і накопичують базу знань. Паралельно ШІ використовується для підвищення ефективності продакт-менеджменту та масштабування персоналізації у продукті. Андрій Коваленко (Head of People Operations) та Володимир Корнієнко (Chief Product Officer) розповіли Delo.ua, чому розглядають ШI не як окрему ініціативу, а як інфраструктурний інструмент конкурентоспроможності.

Коли ви почали залучати ШІ у процеси у вашій компанії?

Андрій Коваленко (далі АК): У нашій компанії ШІ виконує доповнюючу та замінюючу функції. У нас є два ШІ-агенти, з них один частково замінює функцію hr - допомагає новачкам адаптуватися в компанії, розказує про нас та наші цінності, описує сам процес адаптації та інші ключові політики і правила необхідні новачку. Другий є внутрішнім HR-консультантом, носієм бази знань і процесів. Він не тільки розповідає і пояснює як побудовані всі процеси і відповідає на всі уточнюючі питання, а ще й активно вчиться і розвивається, аналізуючи запити співробітників. Найбільш активно ми почали використовувати ШІ у другій половині 2025 року.

Майже у всіх відділах ми використовуємо допомогу ШІ: від фінансового департаменту та дизайну до відділів розробників й маркетологів Андрій Коваленко Head of People Operations

У вас вже розроблена ШІ стратегія?

АК: ШІ-стратегія загальна наразі розробляється. Фініш підготовки стратегії планується орієнтовно до кінця 1 кварталу 2026 року.

Володимир Корнієнко (далі ВК): З боку продукту наша AI-стратегія сфокусована на двох напрямках:

1. Внутрішньої ефективності – автоматизація процесів продакт-менеджменту, аналітики, прототипування, структурування інформації та написання вимог.

2. Продукт – персоналізація контенту, рекомендаційні механіки, агрегація даних та інше.

Ми почали будувати системний підхід, де AI – це не окрема ініціатива, а частина продуктової стратегії та інструмент для конкуренції.

Хто відповідальний за залучення ШІ у процеси?

АК: Керівник відділу зазвичай.

ВК: У продуктовому напрямку ініціатива зазвичай йде від CPO та стрім-лідів.

В яких напрямках ви використовуєте ШІ? Це вже впливає на фінансові показники компанії?

АК: Майже у всіх відділах ми використовуємо допомогу ШІ: від фінансового департаменту та дизайну до відділів розробників й маркетологів. Використання ШІ скорочує часовий рерус, перш за все. Економить час фахівців та дозволяє виконувати більше за меншу кількість часу.

ВК: ШI використовується як підсилювач швидкості прийняття рішень і як інструмент для масштабування персоналізації.

У SharksCode технології працюють на підсилення людей. ШІ ми розглядаємо як інструмент масштабування нашої ефективності. Це можливість автоматизувати операційні процеси та дати команді простір для креативу та складних рішень Антон Асеєв CEO SharksCode

Які власні розробки ШІ-рішень у вас є?

АК: Так, у SharksCode з'явилася класна помічниця - AI-агент Акулина. Назву обрали не просто так, бо акула - це наш символ, тому все сходиться. Поки що вона найбільше виручає новачків, які тільки прийшли в команду. Акулина знає буквально все: як піти у відпустку чи взяти дей-офф, як нараховується зарплата, хто за що відповідає в офісі та до кого бігти з питаннями. Акулина повністю інтегрована в процес онбордингу нових співробітників і кожен новачок має з нею зустріч в календарі в день свого виходу на роботу. Вона підлаштовує всі відповіді саме під співробітника. Якщо раптом вона чогось не знає, то не буде вигадувати дурниць, а одразу перенаправить до HR-партнера. Вона запам'ятовує нові запитання, і наші фахівці додають на них відповіді, тобто Акулина стає розумнішою з кожним днем. Ми її навчаємо постійно. Ми її спеціально тестували на складних питаннях, щоб вона відповідала не як робот, а по-людськи. Наприклад, у відповідь на запит про відпустку в перший же день вона не просто скинула правила, а ще й підтримала, мовляв, відпочивати важливо, щоб не вигоріти. Скоро ми зробимо її доступною для всієї компанії, додамо можливість записувати їй голосові повідомлення та навіть ставити задачі в Jira словами. Ще маємо у планах зробити окремого AI-бота для рекрутерів, щоб він сам шукав резюме кандидатів на сайтах і звільнив людей від цієї рутини та надав можливість рекрутингу більше часу приділяти якісній презентації компанії та оцінці кандидатів. Взагалі, Акулина дуже розвантажує наших HR-ів і дає кожному відчуття, що тобі допоможуть у будь-яку хвилину, без довгих очікувань та зайвої біганини.

ВК: Ми також активно інтегруємо зовнішні ШI-інструменти в нашу продуктову екосистему.

Наскільки важливо, щоб кандидат на посаду у вашій компанії вмів працювати з ШІ?

АК: Залежно від відділу, десь це критично, десь бажано. Але, враховуючи попередній успішний досвід використання цих навичок компанією, це, як мінімум, бажані навички для всіх вакансій компанії.

ВК: Для продуктового напряму — це вже не перевага, а новий стандарт експертизи для менеджерів.

ШІ – це закритий інструмент для зовнішнього впливу?

АК: У нашій компанії ШІ-агент не використовується для зовнішнього впливу. Наразі, виключно для посилення внутрішніх процесів.

ВК: У продуктовій частині ШI використовується як для внутрішніх процесів, так і як частина користувацького досвіду. Але зовнішньо не використовується як окремий продукт та цінність.

Щодо тези “ШІ залишить людей без роботи” – у продуктовому контексті це не про заміну людей, а про зміну ролей Володимир Корнієнко Chief Product Officer

Підтвердіть чи спростуйте тезу “ШІ залишить тебе без роботи”. Це може трапитись у вашій компанії?

АК: Ні, для нас - людина є і буде головною цінністю компанії. І ми швидше радіємо, що з'явився такий інструмент, який може полегшити роботу людей. Це значно впливає на зменшення навантаження на співробітників, в той же час, підвищує показники ефективності їхньої роботи. Все ж, людина не робот, а ШІ - робот) AI-агент не замінює HR-фахівців, а дозволяє їм фокусуватися на складніших, стратегічних завданнях - розвитку людей, культури та команд.

ВК: Щодо тези “ШІ залишить людей без роботи” – у продуктовому контексті це не про заміну людей, а про зміну ролей. AI забирає рутину, але стратегія, креатив і відповідальність за результат залишаються за людьми.