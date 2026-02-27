- Категорія
ШІ як інструмент ефективності, а не скорочень: досвід SharksCode
Компанія SharksCode переходить від точкових експериментів до системної інтеграції штучного інтелекту у бізнес-процеси та продуктову стратегію. У компанії вже працюють внутрішні ШI-агенти, які автоматизують частину HR-функцій, підтримують онбординг і накопичують базу знань. Паралельно ШІ використовується для підвищення ефективності продакт-менеджменту та масштабування персоналізації у продукті.
Андрій Коваленко (Head of People Operations) та Володимир Корнієнко (Chief Product Officer) розповіли Delo.ua, чому розглядають ШI не як окрему ініціативу, а як інфраструктурний інструмент конкурентоспроможності.
Коли ви почали залучати ШІ у процеси у вашій компанії?
Андрій Коваленко (далі АК): У нашій компанії ШІ виконує доповнюючу та замінюючу функції. У нас є два ШІ-агенти, з них один частково замінює функцію hr - допомагає новачкам адаптуватися в компанії, розказує про нас та наші цінності, описує сам процес адаптації та інші ключові політики і правила необхідні новачку. Другий є внутрішнім HR-консультантом, носієм бази знань і процесів. Він не тільки розповідає і пояснює як побудовані всі процеси і відповідає на всі уточнюючі питання, а ще й активно вчиться і розвивається, аналізуючи запити співробітників. Найбільш активно ми почали використовувати ШІ у другій половині 2025 року.
У вас вже розроблена ШІ стратегія?
АК: ШІ-стратегія загальна наразі розробляється. Фініш підготовки стратегії планується орієнтовно до кінця 1 кварталу 2026 року.
Володимир Корнієнко (далі ВК): З боку продукту наша AI-стратегія сфокусована на двох напрямках:
1. Внутрішньої ефективності – автоматизація процесів продакт-менеджменту, аналітики, прототипування, структурування інформації та написання вимог.
2. Продукт – персоналізація контенту, рекомендаційні механіки, агрегація даних та інше.
Ми почали будувати системний підхід, де AI – це не окрема ініціатива, а частина продуктової стратегії та інструмент для конкуренції.
Хто відповідальний за залучення ШІ у процеси?
АК: Керівник відділу зазвичай.
ВК: У продуктовому напрямку ініціатива зазвичай йде від CPO та стрім-лідів.
В яких напрямках ви використовуєте ШІ? Це вже впливає на фінансові показники компанії?
АК: Майже у всіх відділах ми використовуємо допомогу ШІ: від фінансового департаменту та дизайну до відділів розробників й маркетологів. Використання ШІ скорочує часовий рерус, перш за все. Економить час фахівців та дозволяє виконувати більше за меншу кількість часу.
ВК: ШI використовується як підсилювач швидкості прийняття рішень і як інструмент для масштабування персоналізації.
Які власні розробки ШІ-рішень у вас є?
АК: Так, у SharksCode з'явилася класна помічниця - AI-агент Акулина. Назву обрали не просто так, бо акула - це наш символ, тому все сходиться. Поки що вона найбільше виручає новачків, які тільки прийшли в команду. Акулина знає буквально все: як піти у відпустку чи взяти дей-офф, як нараховується зарплата, хто за що відповідає в офісі та до кого бігти з питаннями. Акулина повністю інтегрована в процес онбордингу нових співробітників і кожен новачок має з нею зустріч в календарі в день свого виходу на роботу. Вона підлаштовує всі відповіді саме під співробітника. Якщо раптом вона чогось не знає, то не буде вигадувати дурниць, а одразу перенаправить до HR-партнера. Вона запам'ятовує нові запитання, і наші фахівці додають на них відповіді, тобто Акулина стає розумнішою з кожним днем. Ми її навчаємо постійно. Ми її спеціально тестували на складних питаннях, щоб вона відповідала не як робот, а по-людськи. Наприклад, у відповідь на запит про відпустку в перший же день вона не просто скинула правила, а ще й підтримала, мовляв, відпочивати важливо, щоб не вигоріти. Скоро ми зробимо її доступною для всієї компанії, додамо можливість записувати їй голосові повідомлення та навіть ставити задачі в Jira словами. Ще маємо у планах зробити окремого AI-бота для рекрутерів, щоб він сам шукав резюме кандидатів на сайтах і звільнив людей від цієї рутини та надав можливість рекрутингу більше часу приділяти якісній презентації компанії та оцінці кандидатів. Взагалі, Акулина дуже розвантажує наших HR-ів і дає кожному відчуття, що тобі допоможуть у будь-яку хвилину, без довгих очікувань та зайвої біганини.
ВК: Ми також активно інтегруємо зовнішні ШI-інструменти в нашу продуктову екосистему.
Наскільки важливо, щоб кандидат на посаду у вашій компанії вмів працювати з ШІ?
АК: Залежно від відділу, десь це критично, десь бажано. Але, враховуючи попередній успішний досвід використання цих навичок компанією, це, як мінімум, бажані навички для всіх вакансій компанії.
ВК: Для продуктового напряму — це вже не перевага, а новий стандарт експертизи для менеджерів.
ШІ – це закритий інструмент для зовнішнього впливу?
АК: У нашій компанії ШІ-агент не використовується для зовнішнього впливу. Наразі, виключно для посилення внутрішніх процесів.
ВК: У продуктовій частині ШI використовується як для внутрішніх процесів, так і як частина користувацького досвіду. Але зовнішньо не використовується як окремий продукт та цінність.
Підтвердіть чи спростуйте тезу “ШІ залишить тебе без роботи”. Це може трапитись у вашій компанії?
АК: Ні, для нас - людина є і буде головною цінністю компанії. І ми швидше радіємо, що з'явився такий інструмент, який може полегшити роботу людей. Це значно впливає на зменшення навантаження на співробітників, в той же час, підвищує показники ефективності їхньої роботи. Все ж, людина не робот, а ШІ - робот) AI-агент не замінює HR-фахівців, а дозволяє їм фокусуватися на складніших, стратегічних завданнях - розвитку людей, культури та команд.
ВК: Щодо тези “ШІ залишить людей без роботи” – у продуктовому контексті це не про заміну людей, а про зміну ролей. AI забирає рутину, але стратегія, креатив і відповідальність за результат залишаються за людьми.