У Twitter возникли проблемы с подтверждением украинских номеров телефонов

У Twitter возникли проблемы с украинскими номерами телефонов, в частности, в соцсети невозможно зарегистрироваться или войти в аккаунт.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Исчезновение "войны в Украине" с трендов Twitter. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?", – отметил он.

Кроме того, на проблему с входом в Twitter с использованием украинского номера телефона обратила внимание команда UNITED24.media.

"Привет, Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать происходящему миру в нашей стране", - говорится в обращении медиа.

Напомним, миллиардер Илон Маск 28 октября завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. В своем первом обращении к сотрудникам Twitter он заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

Ранее сообщалось, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.