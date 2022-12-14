Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

У Twitter возникли проблемы с подтверждением украинских номеров телефонов

У Twitter возникли проблемы с подтверждением украинских номеров телефонов

У Twitter возникли проблемы с украинскими номерами телефонов, в частности, в соцсети невозможно зарегистрироваться или войти в аккаунт.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Исчезновение "войны в Украине" с трендов Twitter. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?", – отметил он.

Кроме того, на проблему с входом в Twitter с использованием украинского номера телефона обратила внимание команда UNITED24.media.

"Привет, Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать происходящему миру в нашей стране", - говорится в обращении медиа.

Напомним, миллиардер Илон Маск 28 октября завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. В своем первом обращении к сотрудникам Twitter он заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

Ранее сообщалось, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Автор:
Нина Комащенко