У Twitter виникли проблеми з підтвердженням українських номерів телефонів

У Twitter виникли проблеми з українськими номерами телефонів, зокрема у соцмережі неможливо зареєструватися чи увійти в акаунт.

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Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Зникнення "війни в Україні" з трендів Twitter. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?", - зазначив він.

Крім того, на проблему з входом у Twitter з використанням українського номеру телефону звернула увагу команда UNITED24.media.

"Привіт, Ілон Маск. Схоже, що український номер більше неможливий для підтвердження облікового запису Twitter і двофакторної автентифікації. України немає у вашому списку країн. Нам життєво важливо продовжувати показувати світу, що відбувається в нашій країні", - йдеться у зверненні медіа.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск 28 жовтня завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. У своєму першому зверненні до співробітників Twitter він заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Раніше повідомлялося, що майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.



Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.