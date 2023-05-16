ВОЗ призвала осторожно пользоваться ИИ в сфере здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения призвала к осторожному использованию искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, заявив, что данные, привлекаемые ИИ для принятия решений, могут быть предвзятыми или использованными не по назначению. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

В ВОЗ относятся с энтузиазмом к потенциалу искусственного интеллекта. Но в организации обеспокоены. что пользователи будут действовать по вопросам медицины и диагностики по указаниям искусственного интеллекта.

Данные, используемые для обучения искусственному интеллекту, могут генерировать обманчивую или неточную информацию, а модели могут дезинформировать.

В организации настаивают на оценке рисков использования таких инструментов как ChatGPT для благосостояния людей и защиты общественного здоровья.

Отметим, соучредитель Apple Стив Возняк предостерег, что при использовании искусственного интеллекта нечестными игроками в мире усложнится обнаружение мошенничества и дезинформации.

Напомним, Google добавляет новые функции в поиск изображения, чтобы обнаружить дезинформацию и изображений, созданных искусственным интеллектом.

Также Google запустила MusicLM – новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, способный превращать текстовое описание в музыку.

В мае компания объявила о запуске PaLM 2 – своей новейшей большой языковой модели (LLM), которая будет работать с обновленным чат-инструментом Google Bard и будет служить базовой моделью для большинства новых функций искусственного интеллекта.