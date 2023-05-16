ВООЗ закликала обережно користуватися ШІ в сфері охорони здоров‘я

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережного використання штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я, заявивши, що дані, які залучає ШІ для ухвалення рішень, можуть бути упередженими або використаними не за призначенням. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

У ВООЗ ставляться з ентузіазмом до потенціалу штучного інтелекту. Але в організації занепокоєні. що користувачі діятимуть у питаннях медицини і діагностики за вказівками штучного інтелекту.

Дані, які використовуються для навчання штучного інтелекту, можуть генерувати оманливу або неточну інформацію, а моделі можуть дезінформувати.

В організації наполягають на оцінці ризиків використання таких інструментів, як ChatGPT для добробуту людей і захисту громадського здоров’я.

Зазначимо, співзасновник Apple Стів Возняк застеріг, що при використанні штучного інтелекту нечесними гравцями в світі ускладниться виявлення шахрайства та дезінформації.

Нагадаємо, Google додає нові функції в пошук зображення, щоб виявити дезінформацію і зображень, створених штучним інтелектом..

Також Google запустила MusicLM - новий експериментальний інструмент на основі штучного інтелекту, який здатний перетворювати текстовий опис у музику.

В травні компанія оголосила про запуск PaLM 2 - своєї новітньої великої мовної моделі (LLM), яка працюватиме з оновленим чат-інструментом Google Bard і і служитиме базовою моделлю для більшості нових функцій штучного інтелекту.