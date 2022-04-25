Хакеры Anonymous выложили 1 млн писем компании-брокера, помогающей экспортировать энергоресурсы из РФ

Международная хакерская сеть Anonymous заявляет, что получила доступ к более чем 1 миллиону электронных писем компании российской компании АЛЕТ, выступающей таможенным представителем компаний топливно-энергетического комплекса.

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"Anonymous взломали около 1,1 миллиона писем (1,1 ТБ) АЛЕТ - российского таможенного брокера для компаний топливно-энергетической сферы, занимающейся оформлением экспортных и таможенных деклараций на уголь, сырую нефть, сжиженный газ и нефтепродукты", - говорится в сообщении Anonymous. Ссылки на скачивание массива данных хакеры разместили на сайте ddosecrets.com.

Отмечается, что с 2011 года АЛЕТ работала с более чем 400 компаниями, подав более 119 тысяч таможенных деклараций. Компания имеет рекомендации от "Газпрома", "Газпром нефти" и "Башнефти". Примерно 75% бизнеса АЛЕТ приходится на нефтепродукты, 10% на нефть и 9% на углеводородные продукты.

Напомним, что недавно хакеры Anonymous взломали также сайт российского "Газпрома" и выложили в сеть 768 тысяч электронных писем компании объемом 728 ГБ.

Отметим при этом, что украинские власти ныне пытаются всячески добиться от стран Запада их отказа от импорта российских энергоресурсов, рассчитывая, что это значительно снизит финансовые возможности РФ вести войну против Украины, поскольку нефтяные поступления составляют порядка 40% доходов госбюджета России.

На днях, в частности, стало известно, что рабочая группа под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака подготовила для Европейского союза список всех возможных вариантов отказа от нефти и газа из РФ. Ввести той или иной вид нефтегазового эмбарго сможет любая страна вне зависимости от того, насколько востребовано в ней это российское сырье.

Однако в самом ЕС пока нет единой позиции между странами относительно возможного эмбарго на импорт российской нефти и газа. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите Евросоюза, который должен состояться в конце мая.

Источник фото: ua.depositphotos.com