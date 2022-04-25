Хакери Anonymous виклали 1 млн листів компанії-брокера, що допомагає експортувати енергоресурси з РФ

Міжнародна мережа хакерів Anonymous повідомляє, що отримала доступ до більш ніж 1 мільйона електронних листів компанії російської компанії АЛЕТ, яка виступає митним представником компаній паливно-енергетичного комплексу.

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"Anonymous зламали близько 1,1 мільйона листів (1,1 ТБ) АЛЕТ - російського митного брокера для компаній паливно-енергетичної сфери, що займається оформленням експортних та митних декларацій на вугілля, сиру нафту, скраплений газ та нафтопродукти", - йдеться у повідомленні Anonymous. Посилання на завантаження масиву даних хакери розмістили на сайті ddosecrets.com.

Зазначається, що з 2011 року АЛЕТ працювала з більш ніж 400 компаніями, подавши понад 119 тисяч митних декларацій. Компанія має рекомендації від "Газпрому", "Газпром нафти" та "Башнафти". Приблизно 75% бізнесу АЛЕТ припадає на нафтопродукти, 10% на нафту та 9% на вуглеводневі продукти.

Нагадаємо, що нещодавно хакери Anonymous зламали також сайт російського "Газпрому" і виклали до мережі 768 тисяч електронних листів компанії обсягом 728 ГБ.

Зазначимо при цьому, що українська влада нині намагається всіляко домогтися від країн Заходу їхньої відмови від імпорту російських енергоресурсів, розраховуючи, що це значно знизить фінансові можливості РФ вести війну проти України, оскільки нафтові надходження становлять близько 40% доходів держбюджету Росії.

Днями, зокрема, стало відомо, що робоча група під керівництвом глави Офісу президента Андрія Єрмака підготувала для Європейського Союзу список усіх можливих варіантів відмови від нафти та газу з РФ. Запровадити той чи інший вид нафтогазового ембарго зможе будь-яка країна незалежно від того, наскільки затребуваною в ній є ця російська сировина.

Однак у самому ЄС поки що немає єдиної позиції між країнами щодо можливого ембарго на імпорт російської нафти та газу. За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, ця тема обговорюватиметься на наступному саміті Євросоюзу, який має відбутися наприкінці травня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com