Автоматизация, АЭО и е-ТТН: что нового в логистике и как это помогает бизнесу экономить время и деньги

ZAMMLER GROUP — группа логистических компаний, которая не только выстояла во время полномасштабной войны, но продолжает развивать международное присутствие. Предоставляет весь комплекс логистических услуг: от доставки до складских операций и таможенных процедур. Работает по всему миру, имеет головной офис в Украине и собственные представительства в Польше, Казахстане, Китае. О какой становится современная логистика и какие возможности она открывает для бизнеса, рассказывает Виктор Шевченко, соучредитель и CEO компании.

Логистика и цепочка поставок — то, что через несколько лет пришлось перестроить многим компаниям. Как работает логистика? Что изменилось для ваших клиентов?

- Логистика сегодня – это о еще большей гибкости, адаптивности и синхронизации с клиентом. Цепочка поставок и логистические маршруты действительно претерпели изменения, но ничего не остановилось. Автотранспорт двигается: сегодня он один из главных каналов перевозок, и погрузка на него увеличивается. Морские перевозки осуществляются через европейские порты, авиация работает аналогично, таможенно-брокерские услуги предоставляются, запрос на складские операции только растет, учитывая ситуацию в стране и дефицит площадей.

Однако за последние несколько лет стало очевидно: мы для клиента не просто исполнитель, а понимающий его процессы партнер может посоветовать, как оптимизировать логистику, избежать рисков, сэкономить ресурсы. Ведь современные логистические решения не стоят на месте, отрасль активно цифровизируется. Не все клиенты сразу понимают, какие новые возможности появляются и именно надежный партнер часто помогает их увидеть.

Расскажите подробнее, о каких возможностях идет речь. Какие логистические решения могут помочь компаниям оптимизировать ресурсы и избежать рисков?

– К примеру, сейчас мы работаем совместно с опытными партнерами EDIN и одним из наших клиентов над масштабным переходом на электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН). Это решение все еще новое для рынка, но имеет очевидные преимущества: прозрачность, экономию времени, более быстрое обращение средств. С одной стороны, готовность клиента изменять процессы, с другой – наш опыт и имплементация. В результате документооборот сокращается в среднем на 10–14 дней, а расходы на логистическую администрацию уменьшаются на 15–20%. И это только одно направление.

Еще одно решение – это возможности, которые нам и нашим клиентам дает статус AEO (авторизованного экономического оператора). Да, это в определенной степени репутационный маркер, но он имеет конкретные практические преимущества для клиентов. К примеру, груз можно оформлять прямо на складе, без выезда на терминал. В среднем это занимает 1-1,5 часа вместо 4-6. Груз не покидает территорию логистического комплекса, не задерживается в пути, не требует дополнительных затрат на хранение или перевозку. Это удобно и выгодно клиенту. Кроме того, уменьшается количество проверок и есть прямая интеграция с таможней без лишнего бумажного документооборота.

В ближайшее время рынок ощутит еще большее влияние цифровых инструментов. И речь не о далеком будущем, эти решения уже в разработке или на финальных этапах внедрения.

Мы, например, работаем над собственным IT-продуктом. Это единственная система, где будет консолидирована вся информация о статусах доставки, таможенном оформлении, документообороте и т.д. Это решение закрывает сразу несколько узких мест во взаимодействии логистов и клиентов и по сути дает клиенту полную прозрачность и возможность в реальном времени отслеживать все звенья цепи снабжения. Запуск планируем в начале 2026 года.

Еще одно важное направление – автоматизация back-office. Сейчас мы тестируем работу АИ-ассистента в отделе продаж. Он анализирует базы данных, подготавливает информацию для менеджера, отвечает на стандартные запросы. Это помогает снять нагрузку с команды, особенно учитывая кадровый дефицит, с которым сейчас сталкивается весь рынок.

Кроме цифровизации вы инвестируете в складскую недвижимость и строите собственный логистический комплекс. Какие еще направления ZAMMLER развивает сегодня?

– Наибольший акцент сейчас именно на развитие складской инфраструктуры. Мы строим новый логистический комплекс площадью 60 тыс. кв. м. Первую очередь - 13 тыс. кв. м – планируем ввести в эксплуатацию в июне 2026 года. Это будет фулфилмент центр нового поколения с высоким уровнем автоматизации. Благодаря этому мы сможем оптимизировать площади и снизить затраты.

В 2025 году мы практически не инвестировали в автопарк, всего в несколько новых машин. Сейчас в Украине более 80 собственных авто, всего по группе — более 170. Это сознательный выбор: в приоритете склады, автоматизация, ИТ-решения. К расширению автопарка вернемся после завершения строительства.

К чему сегодня должен быть готовый бизнес, который зависит от логистики?

- Наибольший фактор риска – военный. Мы оцениваем его на уровне 70%. Это ограничивает инвестиции, долгосрочное планирование, формирование запасов. Все работают с колес: привезли сразу отгрузили. Минимальные остатки, максимум обращения.

Тарифы сейчас более или менее стабильны. Мы не ожидаем существенных колебаний, кроме инфляционных или валютных. Хаоса, как в 2022-м, уже нет, но ситуация остается хрупкой.

Начинают появляться продукты страхования военных рисков – это 1-3% от стоимости имущества в год. Но не каждый готов платить такую цену за защиту даже понимая риски.

В этом году ZAMMLER GROUP вошла в список "Лидеры инвестиций" Европейской Бизнес Ассоциации. Вы продолжаете вкладывать средства в Украину, несмотря на риски. Почему?

– Если мы, украинский бизнес в Украине, не будем показывать пример и инвестировать, кто тогда это сделает? Да, это сейчас сложно и рискованно, но иначе никак. Мы украинская компания и мы сознательно инвестируем в Украину.