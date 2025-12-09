Автоматизація, АЕО і е-ТТН: що нового у логістиці та як це допомагає бізнесу економити час і кошти

ZAMMLER GROUP — група логістичних компаній, яка не лише вистояла під час повномасштабної війни, а й продовжує розвивати міжнародну присутність. Надає весь комплекс логістичних послуг: від доставки до складських операцій і митних процедур. Працює по всьому світу, має головний офіс в Україні й власні представництва у Польщі, Казахстані, Китаї. Про те, якою стає сучасна логістика та які можливості вона відкриває для бізнесу, розповідає Віктор Шевченко, співзасновник і CEO компанії.

Логістика та ланцюги постачань — те, що за кілька років довелось перебудувати багатьом компаніям. Як зараз працює логістика? Що змінилось для ваших клієнтів?

- Логістика сьогодні — це про ще більшу гнучкість, адаптивність і синхронізацію з клієнтом. Ланцюги постачань і логістичні маршрути дійсно зазнали змін, але нічого не зупинилося. Автотранспорт рухається: сьогодні він один із головних каналів перевезень, і навантаження на нього збільшується. Морські перевезення здійснюються через європейські порти, авіація працює аналогічно, митно-брокерські послуги надаються, запит на складські операції тільки зростає, враховуючи ситуацію в країні та дефіцит площ.

Проте за останні кілька років стало очевидно: ми для клієнта не просто виконавець, а партнер, який розуміє його процеси, може порадити, як оптимізувати логістику, уникнути ризиків, зекономити ресурси. Адже сучасні логістичні рішення не стоять на місці, галузь активно цифровізується. Не всі клієнти одразу розуміють, які нові можливості з’являються, і саме надійний партнер часто допомагає їх побачити.

Розкажіть детальніше, про які можливості йдеться. Які логістичні рішення можуть допомогти компаніям оптимізувати ресурси й уникати ризиків?

- Наприклад, зараз ми працюємо спільно з досвідченими партнерами EDIN та одним із наших клієнтів над масштабним переходом на електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). Це рішення все ще нове для ринку, але має очевидні переваги: прозорість, економію часу, швидший обіг коштів. З одного боку, готовність клієнта змінювати процеси, з іншого — наш досвід та імплементація. У результаті документообіг скорочується в середньому на 10-14 днів, а витрати на логістичну адміністрацію зменшуються на 15-20%. І це лише один напрям.

Ще одне рішення — це можливості, які нам і нашим клієнтам дає статус AEO (авторизованого економічного оператора). Так, це певною мірою репутаційний маркер, але він має конкретні практичні переваги для клієнтів. Наприклад, вантаж можна оформлювати просто на складі, без виїзду на термінал. У середньому це займає 1-1,5 години замість 4-6. Вантаж не залишає територію логістичного комплексу, не затримується в дорозі, не потребує додаткових витрат на зберігання або перевезення. Це зручно й вигідно для клієнта. Крім того, зменшується кількість перевірок і є пряма інтеграція з митницею без зайвого паперового документообігу.

Найближчим часом ринок відчує ще більший вплив цифрових інструментів. І йдеться не про далеке майбутнє, ці рішення вже у розробленні або на фінальних етапах впровадження.

Ми, наприклад, працюємо над власним IT-продуктом. Це єдина система, де буде консолідована вся інформація про статуси доставки, митного оформлення, документообіг тощо. Це рішення закриває одразу кілька вузьких місць у взаємодії логістів і клієнтів і, по суті, дає клієнту повну прозорість та можливість у реальному часі відстежувати всі ланки ланцюга постачання. Запуск плануємо на початку 2026 року.

Ще один важливий напрям — автоматизація back-office. Зараз ми тестуємо роботу AI-асистента у відділі продажів. Він аналізує бази даних, готує інформацію для менеджера, відповідає на стандартні запити. Це допомагає зняти навантаження з команди, особливо з огляду на кадровий дефіцит, з яким зараз стикається весь ринок.

Окрім цифровізації, ви інвестуєте у складську нерухомість і будуєте власний логістичний комплекс. Які ще напрями ZAMMLER розвиває сьогодні?

- Найбільший акцент нині саме на розвиток складської інфраструктури. Ми зводимо новий логістичний комплекс площею 60 тис. кв. м. Першу чергу — 13 тис. кв. м — плануємо ввести в експлуатацію у червні 2026 року. Це буде фулфілмент-центр нового покоління з високим рівнем автоматизації. Завдяки цьому ми зможемо оптимізувати площі й зменшити витрати.

У 2025 році ми практично не інвестували в автопарк, лише в кілька нових машин. Зараз в Україні маємо понад 80 власних авто, загалом по групі — понад 170. Це свідомий вибір: у пріоритеті склади, автоматизація, ІТ-рішення. До розширення автопарку повернемося після завершення будівництва.

До чого сьогодні має бути готовий бізнес, який залежить від логістики?

- Найбільший фактор ризику — воєнний. Ми оцінюємо його на рівні 70%. Це обмежує інвестиції, довгострокове планування, формування запасів. Усі працюють з коліс: привезли — одразу відвантажили. Мінімальні залишки, максимум обігу.

Тарифи зараз більш-менш стабільні. Ми не очікуємо суттєвих коливань, окрім інфляційних чи валютних. Хаосу, як у 2022-му, вже немає, але ситуація залишається крихкою.

Починають з’являтись продукти страхування воєнних ризиків — це 1-3% від вартості майна на рік. Але не кожен готовий платити таку ціну за захист, навіть розуміючи ризики.

Цього року ZAMMLER GROUP увійшла до переліку "Лідери інвестицій" Європейської Бізнес Асоціації. Ви продовжуєте вкладати кошти в Україну, попри ризики. Чому?

- Якщо ми, український бізнес в Україні, не будемо показувати приклад та інвестувати, хто тоді це зробить? Так, це зараз складно й ризиковано, але інакше ніяк. Ми українська компанія, і ми свідомо інвестуємо в Україну.