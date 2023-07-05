"Действительно титаническая работа", - основатель ГК "Автострада" Максим Шкиль об открытии моста в Чернигове

Киевский мост в Чернигове был разрушен в марте 2022 года, а теперь компания Автострада завершила работы по его восстановлению и открыла движение этим важным инфраструктурным объектом.

Сегодня 5 июля в 8 утра отстроенным мостом через реку Десна, который черниговцы еще называют Киевским, поехал первый транспорт. Об этом на своей странице в сети Фейсбук рассказал основатель компании "Автострада" Максим Шкиль.

"В марте 2022 года россияне полностью уничтожили 2 металлических 80-метровых пролета. На 11-метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с 19 века. Чтобы устроить здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего, нужно было полностью расчистить дно, и это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников.Ежедневно 24/7 на объекте задействовано более 800 работников и более 200 единиц техники ", – пишет Максим Шкиль.

Он рассказал, что в ходе выполнения работ на объекте пиротехники взрывали затопленные балки, после них на дно опускались водолазы, разрезавшие куски конструкции. Инженеры Автострады сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, ведь самые тяжелые не могло поднять с воды ни один кран.

"Водолазы осуществляли подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой - не более 30 см. Вода постоянно несла песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более 7 метров. Все работы выполнялись вручную, на глубине 11 метров, чтобы размыть балки, привлекали земснаряды.Мы пережили 2 наводнения.Вода затопила всю прилегающую территорию.Нам пришлось работать во время крупнейшего зимнего паводка на Десне за последние 129 лет.Трижды река несла из Беларуси обломки льда. возможность работать только с плавсредств. Но ни на день не остановила работу", - говорит Максим Шкиль.

По его словам, параллельно с работами по восстановлению Киевского моста Autostrada строит новый современный 628-метровый мост на 4 полосы движения – это капитальное сооружение на основной киевской трассе, которое наконец-то разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Как сообщалось, в апреле 2022 года, сразу после увольнения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды по основным трассам, в частности М01, М02 и Р69.