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КГГА призвала патрульную полицию не пускать грузовики на мост Патона во избежание аварийных ситуаций
Столичные власти обратились в патрульную полицию с призывом усилить контроль за запретом проезда тяжеловесного транспорта по мосту имени Е.А. Патона.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, говорится на официальном портале Киева.
Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения. Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которыми является этот мост.
Как сообщалось, в начале августа городские власти обратились к правительству с требованием принять меры по реставрации моста им. Е.О. Патона через реку Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Мост Патона собирались закрыть на реконструкцию еще в 2020 году
Напомним, городской голова Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.
Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила бы около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.
В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мосты Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения. Служба обновления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года.
В Мининфраструктуры напомнили, что мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения движение по мосту Патона было закрыто на несколько месяцев, но сугубо из-за соображений безопасности и опасений диверсий. Движение по мосту возобновили 20 июня 2022 года.