КГГА призвала патрульную полицию не пускать грузовики на мост Патона во избежание аварийных ситуаций

Столичные власти обратились в патрульную полицию с призывом усилить контроль за запретом проезда тяжеловесного транспорта по мосту имени Е.А. Патона.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, говорится на официальном портале Киева.

Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения. Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которыми является этот мост.

Как сообщалось, в начале августа городские власти обратились к правительству с требованием принять меры по реставрации моста им. Е.О. Патона через реку Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций.

Мост Патона собирались закрыть на реконструкцию еще в 2020 году

Напомним, городской голова Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила бы около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мосты Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения. Служба обновления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года.

В Мининфраструктуры напомнили, что мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения движение по мосту Патона было закрыто на несколько месяцев, но сугубо из-за соображений безопасности и опасений диверсий. Движение по мосту возобновили 20 июня 2022 года.