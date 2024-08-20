КМДА закликала патрульну поліцію не пускати вантажівки на міст Патона для уникнення аварійних ситуацій

Столична влада звернулася до патрульної поліції із закликом посилити контроль за забороною проїзду великовагового транспорту мостом імені Є.О. Патона.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, йдеться на офіційному порталі Києва.

Як зазначають у Департаменті, рух вантажівок мостом Патона заборонений для зменшення тиску на конструкції штучної споруди. Водії, які порушують цю заборону, шкодять міській інфраструктурі та руйнують столичні стратегічні об’єкти, яким є цей міст.

Як повідомлялося, на початку серпня міська влада звернулася до уряду з вимогою вжити заходів із реставрації мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро та підходів до нього для уникнення аварійних ситуацій.

Міст Патона збирались закрити на реконструкцію ще у 2020 році

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

У Мінінфраструктури нагадали, що міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення рух по мосту Патона було закрито на декілька місяців, але суто через міркування безпеки і побоювань диверсій. Рух мостом Патона відновили 20 червня 2022 року.