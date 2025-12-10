Маршрут перечислен: ключевые тренды 2025 года в украинской логистике

Украинская логистика переживает период глубокой трансформации под влиянием войны, глобальных технологических изменений и переосмысления компаниями бизнес-моделей. В ближайшие годы могут стать переломными для отрасли, играющей стратегическую роль в восстановлении национальной экономики. Изменение транспортных коридоров, развитие технологий, вопросы безопасности, колебания в экономике и деловой активности, изменяющиеся потребности бизнеса – все это активно формирует новую реальность для компаний, работающих в логистической отрасли. "ТОП-100" анализирует ключевые тренды для украинской логистики и их влияние на отрасль.

Новый цифровой стандарт

Интеграция цифровых решений в логистические процессы уже не является трендом, это требование времени. Украинские компании активно внедряют системы управления транспортом (TMS) и складированием (WMS), автоматизируют склады, используют искусственный интеллект для планирования маршрутов и анализируют грузопотоки с помощью Big Data. Это позволяет сократить издержки, повысить точность и скорость обслуживания. По мнению Дмитрия Борисова, коммерческого директора Linkos Group, современная логистика нуждается не просто в автоматизации, а в системном подходе к цифровому здоровью бизнеса.

"Электронный документооборот (ЭДО) и электронная товарно-транспортная накладная (е-ТТН) – это не тренд, а необходимость, позволяющая компаниям уменьшить расходы, избежать бюрократических задержек и судебных рисков, повысить прозрачность и контроль на каждом этапе логистического процесса", – отметил Дмитрий Борисов во время выступления на Digital Logistics Forum 2025.

По мнению Дмитрия Трусова, руководителя одесского подразделения Zammler Group, главными трендами, определяющими развитие логистики в Украине в ближайшие годы, являются:

цифровизация и переход к 5PL – от традиционной логистики к data-driven-подходу: внедрение e-TTN, автоматизация таможенных процедур, интеграция WMS/TMS/ERP, развитие цифровых платформ и аналитики на основе ИИ;

Green Logistics и ESG - экологические стандарты и развитие "зеленой" инфраструктуры;

восстановление инфраструктуры - инвестиции в хабы, порты, железную дорогу, автодороги и пограничные терминалы.

Современные международные компании уже активно внедряют использование ИИ-технологий в бизнес-процессах, в том числе и логистические бизнесы. Это актуально и для украинских компаний. Но, по мнению участников рынка, без реального электронного документооборота искусственный интеллект останется только симуляцией.

"Именно электронные документы придают системе юридическую силу, структурируют данные, фиксируют события с точными параметрами и позволяют искусственному интеллекту прогнозировать задержки, оптимизировать ресурсы и реагировать на риски до того, как они возникнут", - подчеркнул Дмитрий Борисов.

E-commerce как драйвер перемен

Еще один фактор, существенно влияющий на изменения в логистике, — стремительное развитие e-commerce в Украине. По прогнозам Украинской ассоциации электронной коммерции, в 2025 году рынок e-commerce вырастет на 15-20% и, по идее, удержит годовые темпы роста. Это в свою очередь создает высокий спрос на скорую доставку, развитие сети почтоматов, служб доставки и почтовых перевозок, автоматизацию обработки заказов и совершенствование логистики последней мили. Компании инвестируют в создание пунктов выдачи и улучшение процессов возврата товаров.

По состоянию на октябрь 2025 года "Новая почта" нарастила количество почтоматов до 30,6 тыс., только за 2024 год сеть увеличилась на 4 тыс. новых точек автоматического обслуживания клиентов. Свои сети почтоматов наращивают такие крупные ритейлеры, как Rozetka и "Эпицентр". Rozetka к концу 2025 года планировала нарастить сеть почтаматов до более чем 300. Эпицентр в течение 2024-го увеличил свою сеть почтоматов более чем в 2,5 раза, до 380 точек.

Впрочем, сдерживающим развитие фактором остается кадровый дефицит на украинском рынке грузовых перевозок. По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача, из 130 тыс. грузовых автомобилей, задействованных в крупных перевозках, около 30% простаивают и не используются по назначению.

"Дефицит составляет примерно 30-40 тыс. водителей категории СЭ. Это огромная цифра и непростая история", - отметил чиновник.

Это создает серьезные вызовы для логистической отрасли, сокращая возможности по перемещению товаров автомобильным транспортом.

Инфраструктура: инвестиции в будущее

Восстановление дорог, модернизация железнодорожной сети, развитие портов и строительство логистических хабов среди приоритетов государства и бизнеса. В частности новые складские комплексы активно развиваются в столичном регионе. За первое полугодие 2025 года площадь новых киевских складов составила 107 тыс. кв. м. Кроме строительства новых происходит восстановление складских комплексов, поврежденных в результате войны. Среди заметных проектов – комплекс West Gate Logistic на 100 тыс. кв. м, площади которого были уничтожены в марте 2025 года.

Логистический комплекс у Dragon Capital приобрела EVA, планирующая поэтапное восстановление и вывод на рынок складских мощностей. Завершение работ по восстановлению второго крупного проекта RLC, запланированное на 2025-2026 годы, обещает поэтапный вывод на рынок 55 тыс. кв. м складских площадей. Такие проекты – фундамент для экономического роста региона и привлечения инвесторов.

Кибербезопасность ко времени

С ростом цифровизации логистических процессов увеличивается и риск кибератак. По данным PwC, расходы по кибербезопасности в секторе возрастут на 25% к концу 2025 года. Компании инвестируют в защищенные каналы связи, системы мониторинга и резервное хранение данных, чтобы гарантировать непрерывность операций. Это потребует от логистических компаний дополнительных инвестиций в защиту IT-инфраструктуры. Технологическая модернизация позволит компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям рынка и создаст предпосылки для выхода отрасли на новый уровень конкурентоспособный, устойчивый и ориентированный на будущее.

Отраслевые лидеры

Новая почта

Количество работников: > 30 000

Чистый доход от реализации за 2024 год: 44,77 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 29,8 млрд. грн.

"Новая почта" - лидер услуг экспресс-доставки населению и бизнесу в Украине. Компания предоставляет услуги доставки документов, посылок и грузов по Украине и 200 стран. В 2024 году "Новая почта" увеличила чистый доход от реализации на 22% до 44,77 млрд грн. "Новая почта" активно развивает собственную инфраструктуру. Компания имеет более 37,2 тыс. точек обслуживания и почти 24 тыс. почтоматов, которые обеспечивают более 480 млн отправлений в год. Компания имеет 110 терминалов и депо по всей стране, а восемь крупнейших инновационных терминалов находятся в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье. Эти терминалы способны прорабатывать от 20 тыс. до 50 тыс. посылок в час.

ZAMMLER Group

Количество работников: > 3600

Чистый доход от реализации за 2024 год: €72 млн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: €36 млн*

ZAMMLER GROUP — группа логистических компаний с 18-летним опытом, предоставляющая полный спектр услуг: автоперевозки, авиа- и морские перевозки, таможенно-брокерское сопровождение, складскую логистику. Центральный офис — в Украине, также представительства в Польше, Китае, Казахстане. Оперирует своим автопарком на 170 грузовиков и более 200 тыс. кв. м складских площадей. ZAMMLER – одна из немногих компаний в Украине, имеющая статус авторизованного экономического оператора обоих типов: AEO-С – упрощение таможенных процедур; AEO-Б – соответствие требованиям безопасности и контроля. В 2025 году вошла в список "Лидеры инвестиций" по версии Европейской Бизнес Ассоциации.

*Консолидированные показатели группы компаний

RLC

Количество работников: ≈ 300

Чистый доход от реализации за 2024 год: 54,2 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 29,8 млрд. грн.

RLC – ведущий логистический оператор Украины, специализирующийся на мультитемпературном хранении товаров. Компания основана в 2013 году, расположена в с. Апрельское Киевской области. RLC управляет самым большим холодильным логистическим комплексом категории А+ в Украине общей площадью более 35 тыс. кв. м, что обеспечивает хранение продукции с соблюдением температурных режимов, эффективную обработку заказов и быструю отгрузку. Основная деятельность компании — складское хозяйство, однако оператор также предоставляет услуги упаковки, грузового транспорта и коммерческой поддержки. Компания сертифицирована по FSSC 22000, что подтверждает соответствие международным стандартам безопасности пищевых продуктов.