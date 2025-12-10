Маршрут перераховано: ключові тренди 2025 року в українській логістиці

Українська логістика переживає період глибокої трансформації — під впливом війни, глобальних технологічних змін та переосмислення компаніями бізнес-моделей. Найближчі роки можуть стати переломними для галузі, яка відіграє стратегічну роль у відновленні національної економіки. Зміна транспортних коридорів, розвиток технологій, питання безпеки, коливання в економіці та діловій активності, мінливі потреби бізнесу — усе це активно формує нову реальність для компаній, які працюють у логістичній галузі. “ТОП-100” аналізує ключові тренди для української логістики та їхній вплив на галузь.

Новий цифровий стандарт

Інтеграція цифрових рішень у логістичні процеси вже не є трендом, це вимога часу. Українські компанії активно впроваджують системи управління транспортом (TMS) і складуванням (WMS), автоматизують склади, використовують штучний інтелект для планування маршрутів і аналізують вантажопотоки за допомогою Big Data. Це дозволяє скоротити витрати, підвищити точність і швидкість обслуговування. На думку Дмитра Борисова, комерційного директора Linkos Group, сучасна логістика потребує не просто автоматизації, а системного підходу до цифрового здоров’я бізнесу.

"Електронний документообіг (ЕДО) та електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН) — це не тренд, а необхідність, яка дозволяє компаніям зменшити витрати, уникнути бюрократичних затримок і судових ризиків, підвищити прозорість та контроль на кожному етапі логістичного процесу", — зазначив Дмитро Борисов під час виступу на Digital Logistics Forum 2025.

На думку Дмитра Трусова, керівника одеського підрозділу Zammler Group, головними трендами, які визначатимуть розвиток логістики в Україні у найближчі роки, є:

цифровізація та перехід до 5PL — від традиційної логістики до data-driven-підходу: запровадження e-TTN, автоматизація митних процедур, інтеграція WMS/TMS/ERP, розвиток цифрових платформ та аналітики на основі ШI;

Green Logistics и ESG — екологічні стандарти та розвиток "зеленої" інфраструктури;

відновлення інфраструктури — інвестиції у хаби, порти, залізницю, автошляхи та прикордонні термінали.

Сучасні міжнародні компанії уже активно впроваджують використання ШІ-технологій у бізнес-процесах, зокрема і логістичні бізнеси. Це актуально і для українських компаній. Але, на думку учасників ринку, без реального електронного документообігу штучний інтелект залишиться лише симуляцією.

"Саме електронні документи надають системі юридичну силу, структурують дані, фіксують події із точними параметрами й дозволяють штучному інтелекту прогнозувати затримки, оптимізувати ресурси та реагувати на ризики до того, як вони виникнуть", — підкреслив Дмитро Борисов.

E-commerce як драйвер змін

Ще один чинник, який суттєво впливає на зміни у логістиці, — стрімкий розвиток e-commerce в Україні. За прогнозами Української асоціації електронної комерції, у 2025 році ринок e-commerce зросте на 15-20% й, вірогідно, утримає річні темпи зростання. Це своєю чергою створює високий попит на швидке доставлення, розвиток мережі поштоматів, служб доставлення та поштових перевезень, автоматизацію оброблення замовлень і вдосконалення логістики останньої милі. Компанії інвестують у створення пунктів видачі та покращення процесів повернення товарів.

Станом на жовтень 2025 року "Нова пошта" наростила кількість поштоматів до 30,6 тис., лише за 2024-й мережа збільшилася на 4 тис. нових точок автоматичного обслуговування клієнтів. Свої мережі поштоматів нарощують також такі великі ритейлери, як Rozetka та "Епіцентр". Rozetka до кінця 2025 року планувала наростити мережу поштоматів до понад 300. Епіцентр протягом 2024-го збільшив свою мережу поштоматів у понад 2,5 рази, до 380 точок.

Втім чинником, що стримує розвиток, лишається кадровий дефіцит на українському ринку вантажних перевезень. За словами заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача, зі 130 тис. вантажних автомобілів, задіяних у великих перевезеннях, приблизно 30% простоюють і не використовуються за призначенням.

"Дефіцит становить приблизно 30-40 тис. водіїв категорії СЕ. Це величезна цифра і непроста історія", — зазначив чиновник.

Це вочевидь створює серйозні виклики для логістичної галузі, скорочуючи можливості з переміщення товарів автомобільним транспортом.

Інфраструктура: інвестиції у майбутнє

Відновлення доріг, модернізація залізничної мережі, розвиток портів і будівництво логістичних хабів серед пріоритетів держави та бізнесу. Зокрема, нові складські комплекси активно розвиваються у столичному регіоні. Протягом першого півріччя 2025 року площа нових київських складів становила 107 тис. кв. м. Окрім будівництва нових, відбувається відновлення складських комплексів, пошкоджених внаслідок війни. Серед помітних проєктів — комплекс West Gate Logistic на 100 тис. кв. м, площі якого були знищені у березні 2025 року.

Логістичний комплекс у Dragon Capital придбала EVA, яка планує поетапне відновлення та виведення на ринок складських потужностей. Завершення робіт з відновлення другого великого проєкту RLC, заплановане на 2025-2026 роки, обіцяє поетапне виведення на ринок 55 тис. кв. м складських площ. Такі проєкти — фундамент для економічного зростання регіону та залучення інвесторів.

Кібербезпека на часі

Із зростанням цифровізації логістичних процесів збільшується і ризик кібератак. За даними PwC, витрати на кібербезпеку в секторі зростуть на 25% до кінця 2025 року. Компанії інвестують у захищені канали зв’язку, системи моніторингу та резервне зберігання даних, щоб гарантувати безперервність операцій. Це потребуватиме від логістичних компаній додаткових інвестицій у захист IT-інфраструктури. Технологічна модернізація дозволить компаніям швидше адаптуватися до нових умов ринку та створить передумови для виходу галузі на новий рівень — конкурентоспроможний, стійкий і орієнтований на майбутнє.

Галузеві лідери

Нова пошта

Кількість працівників: > 30 000

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 44,77 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,8 млрд грн

"Нова пошта" є лідером послуг експрес-доставки населенню та бізнесу в Україні. Компанія надає послуги доставки документів, посилок і вантажів по Україні та у 200 країн. У 2024 році "Нова пошта" збільшила чистий дохід від реалізації на 22%, до 44,77 млрд грн. «Нова пошта» активно розвиває власну інфраструктуру. Компанія має понад 37,2 тис. точок обслуговування та майже 24 тис. поштоматів, які забезпечують більш ніж 480 млн відправлень на рік. Компанія має 110 терміналів та депо по всій країні, а вісім найбільших інноваційних терміналів розташовані у Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі. Ці термінали здатні опрацьовувати від 20 тис. до 50 тис. посилок на годину.

ZAMMLER Group

Кількість працівників: > 3600

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: €72 млн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: €36 млн*

ZAMMLER GROUP — група логістичних компаній із 18-річним досвідом, що надає повний спектр послуг: автоперевезення, авіа- та морські перевезення, митно-брокерський супровід, складську логістику. Центральний офіс — в Україні, також має представництва у Польщі, Китаї, Казахстані. Оперує власним автопарком на 170 вантажівок і понад 200 тис. кв. м складських площ. ZAMMLER — одна з небагатьох компаній в Україні, що має статус авторизованого економічного оператора обох типів: AEO-С — спрощення митних процедур; AEO-Б — відповідність вимогам безпеки та контролю. У 2025 році увійшла до переліку "Лідери інвестицій" за версією Європейської Бізнес Асоціації.

*Консолідовані показники групи компаній

RLC

Кількість працівників: ≈ 300

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 54,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,8 млрд грн

RLC — провідний логістичний оператор України, який спеціалізується на мультитемпературному зберіганні товарів. Компанія заснована у 2013 році, розташована у с. Квітневе Київської області. RLC управляє найбільшим холодильним логістичним комплексом категорії А+ в Україні загальною площею понад 35 тис. кв. м, що забезпечує зберігання продукції з дотриманням температурних режимів, ефективне оброблення замовлень і швидке відвантаження. Основна діяльність компанії — складське господарство, втім оператор також надає послуги пакування, вантажного транспорту та комерційної підтримки. Компанія сертифікована за FSSC 22000, що підтверджує відповідність міжнародним стандартам безпеки харчових продуктів.