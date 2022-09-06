НБУ предлагает изменить систему возмещения при ДТП

Национальный банк Украины презентовал страховому рынку законодательные предложения в новую редакцию Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что главная цель предложенных изменений – повысить уровень защищенности пострадавших в ДТП и привести механизм защиты граждан в соответствие с требованиями законодательства ЕС.

Во-первых, предлагается постепенное увеличение страховых сумм. Напомним, на сегодня за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, страховая сумма составляет 160 тыс. грн, а за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, – 320 тыс. грн. В течение следующих шести-семи лет предлагается постепенно увеличить эти суммы до 1,3 млн. евро и до 6,45 млн. евро соответственно. Таковы требования Директивы ЕС 2021/2118 от 24 ноября 2021 года, внесенные изменения в Директиву Motor Insurance 2009/103/ЕС.

Во-вторых, Национальный банк выступает за усовершенствование системы возмещения ущерба, нанесенного потерпевшим. Если сегодня страховые компании добровольно вовлекаются в прямое урегулирование страховых случаев, то в будущем предлагается обязательное прямое урегулирование страховых случаев для всех страховщиков. Это означает, что страхователь-пострадавший сможет напрямую обращаться в страховую компанию, с которой у него заключен договор "автогражданки", для получения страховой выплаты в случае повреждения автомобиля или попадания в ДТП двух участников. Это значительно сократит и упростит процесс получения страховых выплат.

В-третьих, предлагается свободное ценообразование для страховщиков. В настоящее время базовый платеж и корректирующие коэффициенты одинаковы для всех страховщиков, ведь они строго регламентированы. В то же время планируется введение рыночных механизмов определения ценовой политики страховщиками. Это означает, что страховые компании будут самостоятельно определять цены в зависимости от рисков, что обеспечит честную конкуренцию на рынке.

В-четвертых, подходы к расчету выплат при потере жизни и здоровья планируется существенно обновить. Сегодня осуществляется единовременная выплата потерпевшим, но Национальный банк предлагает ввести аннуитетные выплаты:

в случае устойчивой потери трудоспособности потерпевшего (инвалидность) – ежемесячные выплаты в течение срока инвалидности лица, но не дольше, чем до достижения пенсионного возраста;

в случае смерти потерпевшего – ежемесячные выплаты лицам, находившимся на содержании умершего в течение существования права на содержание.

Такой подход позволит улучшить защиту потерпевших в течение времени, в котором они будут нуждаться.

В-пятых, усилятся гарантийные и информационные функции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (далее – МТСБУ). В частности, предлагается упорядочить систему корпоративного управления МТСБУ в соответствии со стандартами транспарентности, предсказуемости, сбалансированности и ответственности за принятые решения, а также усилить государственный надзор за его деятельностью со стороны Национального банка.