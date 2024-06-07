Поляки разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

В ночь на 7 июня польские фермеры завершили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на границе с Украиной.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" завершена. По информации, полученной от польской стороны, блокирование движения к ЧП "Гребенное" завершилась в 1.20 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 оформлено на выезд из Украины 40 грузовых транспортных средств.

Напомним, 4 июня польские фермеры заблокировали грузовой участок в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Протестующие перестали пропускать грузовики на выезд из Украины.

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ

Поляки могут разыгрывать в свою пользу отсутствие министра агрополитики в Украине, чтобы продолжать блокаду границ для украинских грузовиков. Такое мнение высказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

"У нас есть и.о. министра. Но ведь конечно, что в условиях проголосованного лица, в контексте будущих переговоров по евроинтеграции и экспорту, поляки могут эту карту разыгрывать. Поэтому лучше было бы нам иметь министерство и официально утвержденного министра, который должен был бы иметь представительную функцию участвовать в переговорах", - сказал Марчук.

По его словам, в последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров утихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.

Напомним, министра агрополитики Николая Сольского Верховная Рада Украины уволила с должности 9 мая. Отметим, 25 апреля Сольский, которого НАБУ уличило на завладении государственной землей на 291 млн грн, подал заявление об отставке в Верховную Раду.

Польское издание Аgropolska написало 13 мая, что Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по решению проблемы экспорта зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывшего министра агрополитики Николая Сольского.

Министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что поляки "не будут вести переговоры с обвиняемыми в коррупции".