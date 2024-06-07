Поляки розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне"

У ніч на 7 червня польські фермери завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", що на кордоні з Україною.

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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" завершено. За інформацією, отриманою від польської сторони блокування руху до ПП "Гребенне" завершилося о 1.20 за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8.00 оформлено на виїзд з України 40 вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Протестувальники припинили пропускати вантажівки на виїзд з України.

Відсутність міністра агрополітики грає на руку полякам у блокаді кордонів

Поляки можуть розігрувати на свою користь відсутність міністра агрополітики в Україні для того, щоб продовжувати блокаду кордонів для українських вантажівок. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"У нас є в.о. міністра. Але ж звичайно, що в умовах проголосованої особи, в контексті майбутніх перемовин з євроінтеграції і експорту, поляки можуть цю карту розігрувати. Тому краще було б нам мати міністерство і офіційно затвердженого міністра, який мав би представницьку функцію брати участь у перемовинах", - сказав Марчук.

За його словами, останні півроку польські політики активно використовували тему блокади кордонів з Україною для комунікації з електоратом перед виборами до європарламенту. Вибори пройдуть 6-9 червня, а отже, на думку експерта, з понеділка протести фермерів затихнуть. Проте восени перед президентськими виборами знову можуть увійти в активну фазу.

Нагадаємо, міністра агрополітики Миколу Сольського Верховна Рада України звільнила з посади 9 травня. Зауважимо, 25 квітня Сольський, якого НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав заяву про відставку у Верховну Раду.

Польське видання Аgropolska написало 13 травня, що Польща відмовилася від запланованих на 14 травня переговорів з Україною щодо вирішення проблеми експорту зерна через скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у корупції колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського.

Міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що поляки "не вестимуть переговори з людьми, які звинувачуються у корупції".