Ремонт тоннеля метро между "Демеевской" и "Лыбидской" на завершающей стадии, — Кличко (ФОТО)

Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов метрополитена на участке между станциями "Демеевская"-"Лыбидская" в Киеве в начале осени.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская"-"Лыбидская". По словам главы столицы, они проходят круглосуточно.

В частности, специалисты выполнили все стабилизационные мероприятия по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Также был разработан котлован с тремя ярусами крепления. В настоящее время продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля.

Как сообщил Кличко, на завершающем этапе работы по возведению фактически новой части тоннеля. Уже построили 27 м новой конструкции прямоугольной формы и усилили прилегающие к ней участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров).

Также идет полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна. Кроме того, на поверхности над туннелем начали работы по благоустройству.

По словам Кличко, после завершения ремонта, перед полноценным возобновлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вручение подозрений работникам КП "Киевский метрополитен" по делу о разрушении тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", заявив, что прокуратура манипулирует в своих заявлениях о причинах разрушения тоннеля.

Мэр также сообщил, что согласно полученным результатам экспертизы, основными причинами разрушения было некачественное строительство и нарушение в монтаже колец тоннеля.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме обособленно от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.