Ремонт тунелю метро між “Деміївською” та “Либідською” на завершальній стадії, - Кличко (ФОТО)

Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів метрополітену на ділянці між станціями “Деміївська”-”Либідська” у Києві на початку осені.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зауважив, що перевірив, як тривають відновлювальні роботи на перегоні між станціями “Деміївська”-”Либідська”. За словами очільника столиці, вони відбуваються цілодобово.

Зокрема, фахівці виконали всі стабілізаційні заходи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини. Також розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Наразі тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю.

Як повідомив Кличко, на завершальному етапі роботи зі зведення фактично нової частини тунелю. Вже збудували 27 м нової конструкції прямокутної форми та посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною більше 50 метрів).

Також триває повна заміна всіх комунікацій та вже виконують роботи з укладання нового рейкового полотна. Крім того, на поверхні, над тунелем, розпочали роботи з благоустрою.

За словами Кличка, після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів. Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко прокоментував вручення підозр працівникам КП "Київський метрополітен" у справі про руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та “Либідська”, заявивши, що прокуратура маніпулює у своїх заявах про причини руйнування тунелю.

Мер також повідомив, що відповідно до отриманих результатів експертизи, основними причинами руйнування було неякісне будівництво та порушення в монтажу кілець тунелю.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях щалишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.