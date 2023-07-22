Ryanair допускает возобновление полетов в Киев и Львов уже до конца года

Ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года. Об этом заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

"Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", – сказал он.

Он привел пример опыта Израиля, где авиация продолжает работать.

"Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно и они (местные власти, – ред.) могут защитить самолет", – высказался О'Лири.

Глава Ryanair рассказал, что в настоящее время Минвосстановления работает над тем, чтобы до конца текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину.

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", – отметил он.

Однако О'Лири добавил, что если Украина не сможет убедить Европейское агентство по безопасности полетов и страховые компании, что выполнять такие рейсы безопасно, то Ryanair не сможет возобновить полеты.

Возобновление полетов в Украину: о чем уже говорили

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года.

Однако возобновление полетов уже обсуждалось весной этого года. Тогда министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина упорно работает над открытием авиапространства.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал тогда он.

В свою очередь заместитель директора ГП "Украэрорух" по административным вопросам Оксана Ожигова, комментируя эти слова, сказала, что Украина откроет воздушное пространство для гражданских самолетов, когда это будет безопасно на 100%.

Она отмечала, что в Украине предпринимают шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, но это лишь подготовительная работа.

Тем временем Ryanair нанял около 60 украинских пилотов и 80 членов экипажа, которые, в основном, находятся на базах авиакомпании в Польше и ждут открытия украинского рынка.

А на днях лоукостер объявил об инвестиционном плане для возобновления украинской авиаотрасли. Он предусматривает возобновление полетов в страну в течение восьми недель после открытия воздушного пространства.