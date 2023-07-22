Ryanair припускає відновлення польотів до Києва і Львова вже до кінця року

Ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року. Про це заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", – сказав він.

Він навів приклад досвіду Ізраїлю, де авіація продовжує працювати.

"Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований всього в 10 хвилинах їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно і вони (місцева влада, – ред.) можуть захистити літак", – висловився О'Лірі.

Очільник Ryanair розповів, що наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до України.

"Я думаю, ми повинні бути оптимістами. Наразі міністерство працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми будемо виконувати ці рейси", – зазначив він.

Однак О'Лірі додав, що якщо Україна не зможе переконати Європейське агентство з безпеки польотів та страхові компанії, що виконувати такі рейси безпечно, то Ryanair не зможе відновити польоти.

Відновлення польотів в Україну: про що вже говорили

Повітряний простір України закритий для цивільних літаків із 24 лютого 2022 року.

Однак відновлення польотів уже обговорювалося навесні поточного року. Тоді міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна наполегливо працює над відкриттям авіапростору.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – сказав тоді він.

Своєю чергою заступниця директора ДП "Украерорух" із адміністративних питань Оксана Ожигова, коментуючи ці слова, сказала, що Україна відкриє повітряний простір для цивільних літаків, коли це буде безпечно на 100%.

Вона зауважувала, що в Україні роблять кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, але це лише підготовча робота.

Тим часом Ryanair найняв близько 60 українських пілотів і 80 членів екіпажу, які, в основному, перебувають на базах авіакомпанії у Польщі і чекають на відкриття українського ринку.

А днями лоукостер оголосив про інвестиційний план для відновлення української авіагалузі. Він передбачає відновлення польотів у країну протягом восьми тижнів після відкриття повітряного простору.