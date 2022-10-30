Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд длиной почти 2 километра (ФОТО)

Швейцарская железнодорожная компания запустила 29 октября самый длинный в мире пассажирский поезд протяженностью почти 2 километра, маршрут которого пролегает через Альпы.

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Об этом сообщает АР.

Отмечается, что компания Rhaetian Railway запустила поезд протяженностью 1,9 километра, состоящий из 100 вагонов, по маршруту Альбула-Бернина от Преда до Бергена.

В 2008 году этот маршрут был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он пролегает через 22 туннеля, некоторые из которых крутятся по спирали через горы, и через 48 мостов, включая изогнутый виадук Ландвассера.

Все путешествие занимает больше часа.



Отмечается, что любители железной дороги выстроились вдоль живописной долины, чтобы наблюдать, как поезд преодолевает маршрут через Альпы.

Директор Rhaetian Railway Ренато Фашиати отметил, что рекорд самого длинного поезда в мире преследовал цель подчеркнуть инженерные достижения Швейцарии и отметить 175-летие швейцарских железных дорог.