Найдовший у світі: у Швейцарії запустили потяг довжиною майже 2 кілометри (ФОТО)

Швейцарська залізнична компанія запустила 29 жовтня найдовший у світі пасажирський поїзд довжиною майже 2 кілометри, маршрут якого пролягає через Альпи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що компанія Rhaetian Railway запустила поїзд довжиною 1,9 кілометра, що складається зі 100 вагонів, уздовж маршруту Альбула/Берніна від Преда до Бергена.

У 2008 році цей маршрут був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Він пролягає через 22 тунелі, деякі з яких крутяться по спіралі через гори, і через 48 мостів, включаючи вигнутий віадук Ландвассера.

Вся подорож займає більше години.



Зазначаєтьсся, що любителі залізниці вишикувалися вздовж мальвничої долини, щоб спостерігати, як потяг долає маршрут через Альпи.

Директор Rhaetian Railway Ренато Фашіаті зазначив, рекорд найдовшого потяга у світі мав на меті підкреслити інженерні досягнення Швейцарії та відзначити 175-річчя швейцарських залізниць.