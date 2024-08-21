В Одесской области модернизировали 9 пунктов пропуска

В Одесской области модернизировано 9 пунктов пропуска через государственную границу. В частности, речь идет о восстановлении дорожного покрытия, ремонте туалетов и работе по благоустройству.

Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры Украины.

Что сделали

Отмечается, что были модернизированы 9 пунктов пропуска через государственную границу, а именно:

Старокозачье — Тудора,

"Табак — Мирное",

"Ренни — Джюрджюлешть",

"Лесне — Сеить",

"Августовское 1 — Басарабяска",

"Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга",

"Новые Трояне — Чадыр-Лунга",

"Виноградовка — Вулкенешть",

"Долинское — Чишмикиой".

Сообщается, что строители отремонтировали административные здания и общественные туалеты, возобновили работу очистных сооружений. Также отремонтировали дорожное покрытие и нанесли разметку, установили дорожные знаки.

Кроме того, была проведена работа по благоустройству территории и отремонтированы системы наружного освещения.

Также на пунктах пропуска устроили периметральные ограждения и санитарно-технические модули.

Кто профинансировал модернизацию КПП

Как сообщают в ведомстве, модернизировать КПП удалось благодаря сотрудничеству с международными донорами. Так, проектирование капитального ремонта пункта "Табак — Мирное" будет профинансировано благодаря USAID.

А проектирование реконструкции КПП "Рени — Джюрджюлешть" профинансируют с помощью МОМ. Также, при содействии USAID "Экономическая поддержка Украины", улучшили освещение на КПП "Долинское — Чишмикиой", "Новые Трояны — Чадыр-Лунга" и "Виноградовка — Вулкенешть".

"Модернизация контрольно-пропускных пунктов увеличила их пропускную способность и улучшила условия пересечения границы для работников и путешественников. На КПП "Рени — Джюрджюлешт" заработал общий контроль", — подчеркнули в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород — Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.