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В Одесской области модернизировали 9 пунктов пропуска
В Одесской области модернизировано 9 пунктов пропуска через государственную границу. В частности, речь идет о восстановлении дорожного покрытия, ремонте туалетов и работе по благоустройству.
Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления и развития инфраструктуры Украины.
Что сделали
Отмечается, что были модернизированы 9 пунктов пропуска через государственную границу, а именно:
- Старокозачье — Тудора,
- "Табак — Мирное",
- "Ренни — Джюрджюлешть",
- "Лесне — Сеить",
- "Августовское 1 — Басарабяска",
- "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга",
- "Новые Трояне — Чадыр-Лунга",
- "Виноградовка — Вулкенешть",
- "Долинское — Чишмикиой".
Сообщается, что строители отремонтировали административные здания и общественные туалеты, возобновили работу очистных сооружений. Также отремонтировали дорожное покрытие и нанесли разметку, установили дорожные знаки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, была проведена работа по благоустройству территории и отремонтированы системы наружного освещения.
Также на пунктах пропуска устроили периметральные ограждения и санитарно-технические модули.
Кто профинансировал модернизацию КПП
Как сообщают в ведомстве, модернизировать КПП удалось благодаря сотрудничеству с международными донорами. Так, проектирование капитального ремонта пункта "Табак — Мирное" будет профинансировано благодаря USAID.
А проектирование реконструкции КПП "Рени — Джюрджюлешть" профинансируют с помощью МОМ. Также, при содействии USAID "Экономическая поддержка Украины", улучшили освещение на КПП "Долинское — Чишмикиой", "Новые Трояны — Чадыр-Лунга" и "Виноградовка — Вулкенешть".
"Модернизация контрольно-пропускных пунктов увеличила их пропускную способность и улучшила условия пересечения границы для работников и путешественников. На КПП "Рени — Джюрджюлешт" заработал общий контроль", — подчеркнули в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру
Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.
Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.
Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород — Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.
В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.
Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.