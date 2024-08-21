На Одещині модернізували 9 пунктів пропуску

В Одеській області модернізували 9 пунктів пропуску через державний кордон. Зокрема, йдеться про відновлення дорожнього покриття, ремонт вбиралень і роботи з благоустрою.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Що зробили

Зазначається, що були модернізовані 9 пунктів пропуску через державний кордон, а саме:

"Старокозаче — Тудора",

"Табаки — Мирне",

"Рені — Джюрджюлешть",

"Лісне — Сеіць",

"Серпневе 1 — Басараб’яска",

"Малоярославець 1 — Чадир-Лунга",

"Нові Трояни — Чадир-Лунга",

"Виноградівка — Вулкенєшть",

"Долинське — Чишмікіой".

Повідомляється, що будівельники відремонтували адміністративні будівлі та громадські вбиральні, відновили роботу очисних споруд. Також відремонтували дорожнє покриття та нанесли розмітку, встановили дорожні знаки.

Крім того, була проведена робота з благоустрою території та відремонтовані системи зовнішнього освітлення.

Також на пунктах пропуску влаштували периметральні огорожі та санітарно-технічні модулі.

Хто профінансував модернізацію КПП

Як повідомляють у відомстві, модернізувати КПП вдалося завдяки співпраці з міжнародними донорами. Так, проєктування капітального ремонту пункту "Табаки — Мирне" буде профінансовано завдяки USAID.

А проєктування реконструкції КПП "Рені — Джюрджюлешть" профінансують за допомогою МОМ. Також, за сприяння USAID "Економічна підтримка України", покращили освітлення на КПП "Долинське — Чишмікіой", "Нові Трояни — Чадир-Лунга" та "Виноградівка — Вулкенєшть".

"Модернізація контрольно-пропускних пунктів збільшила їхню пропускну здатність та покращила умови перетину кордону для працівників та подорожуючих. На КПП "Рені — Джюрджюлешть" запрацював спільний контроль", - підкреслили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.