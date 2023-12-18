VIDI: обычная история в чрезвычайное время

Группа компаний VIDI является одним из лидеров автомобильного бизнеса в Украине с почти 30-летней успешной историей. VIDI основана в 1994 году Виталием Джуринским и является семейным бизнесом семьи Джуринских.

Сегодня VIDI является официальным дилером 18 автомобильных и 2 мотобрендов в Киеве и Одессе, дистрибьютором в Украине мототехники Yamaha. Кроме того, у группы есть свой страховой бизнес (VIDI Страхование) и лизинговая компания (VIDI Лизинг). Еще один логистический бизнес — BLG VIDI Logistics – работает в партнерстве с немецкой компанией BLG.

Группа компаний продолжает развиваться и расти. В октябре и ноябре 2023 года VIDI открыли еще 2 автоцентра: Джип ВИДИ Челлендж и Тойота Центр Киев ВИДИ Аэропорт.

В следующем году основатель VIDI Виталий Джуринский, его брат Олег Джуринский и его сын Александр Джуринский планируют начать строительство автоцентра формата 3S для Toyota Центр Одесса ВИДИ Пальмира. Инвестиции составят более 6 млн. дол.

Несмотря на войну, VIDI работает и увеличивает объемы. Общий объем продаж новых автомобилей за 11 месяцев 2023 года было реализовано 5847 новых автомобилей, что составляет 8,90% рынка Украины и 18,26% Киевского региона (данные за прошлый год — 7,36% и 16,42% соответственно). Прогнозируется, что выручка VIDI до конца года составит около 12 млрд грн без НДС.

Несмотря на падение спроса на автомобили, предприятия VIDI уплатили за 11 месяцев 2023 значение показателей уплаченных налогов и сборов составляет 572,0 млн грн, что уже превышает показатель и за весь 2022 год на 38,5%.

В VIDI понимают, что деньги из бюджета прежде всего направляются на повышение обороноспособности украинской армии, поэтому считает делом чести неукоснительно выполнять налоговый долг перед государством.

VIDI – это, в первую очередь, люди. В группе компаний работает 1028 сотрудников и планируется предоставить еще больше вакансий до конца года. Уровень официальной заработной платы в компании один из лучших в автомобильном бизнесе – около 48 тыс. грн по итогам 11 месяцев 2023 года.

Владельцы VIDI Виталий Джуринский, Олег Джуринский и Александр Джуринский - настоящие патриоты Украины и с первых дней войны активно помогали нашим силам обороны Украины. Компания передала уже более 302 автомобилей, также оказывает помощь в различных формах, таких как шины, горючее, теплая одежда, лекарства. VIDI ежемесячно активно сотрудничает с благотворительным фондом Сергей Притулы и ОО «Почувствуй», и с 2024 года готовит общий большой проект для помощи ВСУ с фондом «Вернись живым».

В компании помощь работникам, которые сейчас в рядах ВСУ, носит регулярный и системный характер. Виталий Джуринский и Александр Джуринский выделяют почти 1 млн. гривен ежемесячно на нужды 59 мобилизованных работников.

Всего в помощь Силам Обороны Украины группой VIDI за 11 месяцев текущего года направлено 20 млн грн.

Одним из направлений стратегии группы компаний VIDI является сотрудничество с учебными заведениями по профилактике кадрового голода. Компания сотрудничает с 4 вузами, включая Киевский транспортный университет, где студенты могут пройти практику в предприятиях группы. Им обеспечивают зарплату, они приобретают ценный опыт и становятся подготовленными кадрами.

VIDI отмечает юбилей

Служба персонала VIDI работает на содержание имеющихся сотрудников, у которых уже развиты необходимые работы на тех или иных должностях. Именно на это была направлена работа группы: в первые, самые тяжелые для Киева месяцы войны, главной задачей VIDI стало обезопасить сотрудников и их семьи. Что в итоге было сделано. Тем, кто осуществил соответствующие меры самостоятельно, была оказана необходимая помощь. А тем, кто не имел убежища, он был предоставлен. Именно благодаря такому подходу уже к концу прошлого года мы полностью восстановили свой кадровый потенциал.

Золотой знак лучшим сотрудникам VIDI

В настоящее время, чтобы удержать персонал, VIDI, прежде всего, регулярно повышает зарплату и предоставляет возможности для карьерного роста. У компании хорошая традиция награждать работников, работающих в компании более 10 лет, золотым знаком VIDI.