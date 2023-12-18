VIDI: звичайна історія у надзвичайний час

Група компаній VIDI є одним з лідерів автомобільного бізнесу в Україні з майже 30 річною успішною історією. VIDI заснована в 1994 році Віталієм Джуринським та є сімейним бізнесом родини Джуринських.

Сьогодні VIDI є офіційним дилером 18 автомобільних і 2 мотобрендів в Києві та Одесі, дистриб’ютором в Україні мототехніки Yamaha. Крім того, у групи є власний страховий бізнес (VIDI Страхування) та лізингова компанія (VIDI Лізинг). Ще один логістичний бізнес — BLG VIDI Logistics — працює в партнерстві з німецькою компанією BLG.

Група компаній продовжує розвиватися і зростати. В жовтні та листопаді 2023 року VIDI відкрили ще 2 автоцентри: Джип ВІДІ Челендж та Тойота Центр Київ ВІДІ Аеропорт.

Наступного року засновник VIDI Віталій Джуринський, його брат Олег Джуринський та його син Олександр Джуринський планують розпочати будівництво автоцентру формату 3S для Тойота Центр Одеса ВІДІ Пальміра. Інвестиції складуть понад 6 млн дол.

Попри війну, VIDI працює і нарощує обсяги. Загальний обсяг продажів нових автомобілів за 11 місяців 2023 року було реалізовано 5 847 нових автомобілів, що становить 8,90% ринку України та 18,26% Київського регіону(дані за минулий рік — 7,36% та 16,42% відповідно). Прогнозується, що виторг VIDI до кінця року складе близько 12 млрд грн без ПДВ.

Попри падіння попиту на автомобілі, підприємства VIDI сплатили за 11 місяців 2023 року значення показників сплачених податків та зборів становить 572,0 млн грн, що вже перевищує показник і за увесь 2022 рік на 38,5%.

У VIDI розуміють, що гроші із бюджету передусім скеровуються на підвищення обороноздатності українського війська, а тому вважає справою честі неухильно виконувати податковий обов’язок перед державою.

VIDI — це, в першу чергу, люди. В групі компаній працює 1028 співробітників, і планується надати ще більше вакансій до кінця року. Рівень офіційної заробітної плати в компанії один з найкращих в автомобільному бізнесі — близько 48 тис. грн за підсумками 11 місяців 2023 року.

Власники VIDI Віталій Джуринський, Олег Джуринський та Олександр Джуринський є справжніми патріотами України й з перших днів війни активно допомагали нашим силам оборони України. Компанія передала вже понад 302 автомобілі, також надає допомогу в різних формах, таких як шини, пальне, теплий одяг, ліки. VIDI щомісячно активно співпрацює з благодійним фондом Сергій Притули та ГО «Відчуй», та з 2024 року готує великий спільний проєкт для допомоги ЗСУ з фондом «Повернись живим».

У компанії допомога працівникам, що зараз в лавах ЗСУ, має регулярний та системний характер. Віталій Джуринський та Олександр Джуринський виділяють майже 1 млн гривень щомісяця на потреби 59 мобілізованих працівників.

Всього на допомогу Силам Оборони України групою VIDI за 11 місяців поточного року спрямовано 20 млн грн.

Одним з напрямків стратегії групи компаній VIDI є співпраця з навчальними закладами для профілактики кадрового голоду. Компанія співпрацює з 4 вищими навчальними закладами, включаючи Київський транспортний університет, де студенти можуть пройти практику у підприємствах групи. Їм забезпечують зарплату, вони набувають цінного досвіду і стають підготовленими кадрами.

VIDI відзначає ювилей

Служба персоналу VIDI працює на утримання наявних співробітників, у яких уже розвинуто необхідні для роботи на тих чи інших посадах. Саме на це була спрямована робота групи: у перші, найтяжчі для Києва місяці війни головним завданням VIDI стало убезпечити співробітників та їх сім‘ї. Що у підсумку було зроблено. Тим, хто здійснив відповідні заходи самостійно, була надана необхідна допомога. А тим, хто не мав прихистку, його було надано. Саме завдячуючи такому підходу вже до кінця минулого року ми повністю відновили свій кадровий потенціал.

Золотий знак кращим співробітникам VIDI

На даний час, аби утримати персонал, VIDI передусім регулярно підвищує зарплатню і надає можливості для кар'єрного зростання. В компанії є гарна традиція нагороджувати працівників, які працюють у компанії понад 10 років, золотим знаком VIDI.