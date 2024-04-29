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Война в Украине
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БПЛА STING Mad Max от команды Юрия Голыка получит модификацию

БПЛА STING Mad Max от команды Юрия Голыка получит модификацию

Украинский дрон STING Mad Max от украинских разработчиков с мая будет выпускаться с новой рамой, которая обеспечит быстрый и удобный сбор дронов. Юрий Голик представил обновление в своей публикации в Facebook.

"Мы достаточно долго работали над собственной рамой для нашего бомбера STING Mad Max. Начали думать над ней еще в ноябре прошлого года. Пока придумывали свой вариант, мы использовали раму другого украинского производителя. Она надежная, качественная, соответствует своей стоимости. Но в планах была своя рама, в которой мы хотели учесть многие моменты.

Фото 2 — БПЛА STING Mad Max от команды Юрия Голыка получит модификацию

По словам Голика, новая рама из карбона и алюминия прочная и надежная, а также имеет интегрированное крепление системы сброса. Это важный шаг в усовершенствовании отечественной технологии беспилотников.

Фото 3 — БПЛА STING Mad Max от команды Юрия Голыка получит модификацию

Украинские беспилотники STING Mad Max уже успешно используются в ВСУ, снабжая подразделения 28-й бригады мощными возможностями. Они могут выполнять десятки миссий в течение дня и использовать боеприпасы весом до 3 кг на расстоянии до 10 км. Кроме того, они легко уклоняются от враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее команда инженеров Юрия Голика представила новинку — дрон STING Ripper с усиленной защитой от РЕБ.