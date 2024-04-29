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Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

БПЛА STING Mad Max від команди Юрія Голика отримає модифікацію

БПЛА STING Mad Max від команди Юрія Голика отримає модифікацію

Український дрон STING Mad Max від українських розробників з травня випускатиметься з новою рамою, яка забезпечить швидке та зручне збирання дронів. Юрій Голик презентував оновлення у своїй публікації в Facebook.

"Ми досить довго працювали над власною рамою для нашого бомбера STING Mad Max. Почали думати над нею ще у листопаді минулого року. Поки вигадували свій варіант, ми використовували раму іншого українського виробника. Вона надійна, якісна, відповідає своїй вартості. Але в планах була своя рама, в якій ми хотіли врахувати багато моментів. І ось сьогодні вона побачила світ", — розповів підприємець.

Фото 2 — БПЛА STING Mad Max від команди Юрія Голика отримає модифікацію

За словами Голика, нова рама з карбону та алюмінію міцна та надійна, а також має інтегроване кріплення системи скидання. Це важливий крок у вдосконаленні вітчизняної технології безпілотників.

Фото 3 — БПЛА STING Mad Max від команди Юрія Голика отримає модифікацію

Українські безпілотники STING Mad Max вже успішно використовуються в ЗСУ, забезпечуючи підрозділи 28-ї бригади потужними можливостями. Вони можуть виконувати десятки місій протягом одного дня і використовувати боєприпаси вагою до 3 кг на відстані до 10 км. Крім того, вони з легкістю ухиляються від ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше, команда інженерів Юрія Голика представила новинку — дрон STING Ripper з посиленим захистом від РЕБ.