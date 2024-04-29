БПЛА STING Mad Max від команди Юрія Голика отримає модифікацію

Український дрон STING Mad Max від українських розробників з травня випускатиметься з новою рамою, яка забезпечить швидке та зручне збирання дронів. Юрій Голик презентував оновлення у своїй публікації в Facebook.

"Ми досить довго працювали над власною рамою для нашого бомбера STING Mad Max. Почали думати над нею ще у листопаді минулого року. Поки вигадували свій варіант, ми використовували раму іншого українського виробника. Вона надійна, якісна, відповідає своїй вартості. Але в планах була своя рама, в якій ми хотіли врахувати багато моментів. І ось сьогодні вона побачила світ", — розповів підприємець.

За словами Голика, нова рама з карбону та алюмінію міцна та надійна, а також має інтегроване кріплення системи скидання. Це важливий крок у вдосконаленні вітчизняної технології безпілотників.

Українські безпілотники STING Mad Max вже успішно використовуються в ЗСУ, забезпечуючи підрозділи 28-ї бригади потужними можливостями. Вони можуть виконувати десятки місій протягом одного дня і використовувати боєприпаси вагою до 3 кг на відстані до 10 км. Крім того, вони з легкістю ухиляються від ворожих засобів радіоелектронної боротьби.