Эксперт об увеличении количества дел против коллаборантов: СБУ демонстрирует неизбежность наказания

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СБУ систематически задерживает коллаборантов и демонстрирует этой категории нарушителей, что наказания не избежать. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что в последнее время СБУ увеличило количество сообщений о задержании коллаборантов. «Это свидетельствует не столько об увеличении их численности, сколько об улучшении работы по их выявлению. Ведь «любитель русского мира» хоть и уменьшилась в нашем государстве после февраля 22-го года, но совсем они не исчезли. Только с начала этого года СБУ открыла 1094 уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности (подозрения объявлены 1203 лицам, осуждены 311)», - акцентирует политолог.

Голобуцкий обращает внимание на недавнее задержание дочери экс-мэра Полтавы Мамая. «Наталья Веретенникова (Мамай) совершенно не считала проблемой работать на Путина во время Великой войны. Просто и гениально через свое рекламное агентство в Петербурге(!) принимала участие в PR-кампании партии Путина «Единая Россия». Она даже не напряглась бежать из Киева: так и сидела здесь под обстрелами, дистанционно управляла рекламным бизнесом в России», - пишет эксперт.

«Неразборчивой коллаборантке грозит до 12 лет тюрьмы. И здесь важно, что СБУ демонстрирует всем коллаборантам неизбежность наказания . Можно надеяться, что твое сотрудничество с врагом останется незамеченным, но рано или поздно тебя обнаружат и арестуют. Кто бы ты ни был – нардеп, митрополит УПЦ МП или дочь влиятельного чиновника», – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала дочь эксмера Полтавы, которая работала на «избирательный штаб» партии путина.