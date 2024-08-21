Минобороны кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки грузов

С начала широкомасштабного вторжения РФ для нужд подразделений ВСУ Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации около двух десятков образцов специализированной автомобильной техники и транспортных средств, предназначенных для перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автопарк специализированной техники ВСУ усилили тяжеловозные транспортные полуприцепы (так называемые "тралы"), седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии, а также – продукция отечественных предприятий.

В чем важность такой автотехники для ВСУ

"В условиях боевых действий высокой интенсивности вопросы эффективной логистики и быстрой доставки военной техники крайне важны", — говорится в сообщении Минобороны.

Там отметили, что седельные автотягачи и тяжелые прицепы необходимы для транспортировки различных видов вооружения и боевой техники: танков, самоходных артиллерийских установок, боевых бронированных машин, других габаритных грузов военного назначения.

Использование специальной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам при необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной точки в другую. Такой способ логистики позволяет, в частности, экономить ценный собственный моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной "брони" на ремонтные базы.

В Минобороны напомнили, что производители и разработчики образцов ВВТ с дополнительными вопросами по процессу кодификации изделий могут обращаться по электронной почте: [email protected].

Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России Минобороны также кодифицировало и допустило к эксплуатации около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), обеспечивающих защиту от мин и засад.

А за 6 месяцев 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Добавим, что также с начала полномасштабной войны РФ Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них – украинского производства.