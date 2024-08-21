Міноборони кодифікувало близько 20 зразків автотехніки для перевезення вантажів

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ для потреб підрозділів ЗСУ Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько двох десятків зразків спеціалізованої автомобільної техніки та транспортних засобів, призначених для перевезення великогабаритних та великотоннажних вантажів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ підсилили важковозні транспортні напівпричіпи (так звані "трали"), сідельні та звичайні автотягачі виробництва відомих автомобільних концернів США, Європи, Азії, а також – продукція вітчизняних підприємств.

В чому важливість такої автотехніки для ЗСУ

"В умовах бойових дій високої інтенсивності питання ефективної логістики та швидкої доставки військової техніки є вкрай важливими", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Там зауважили, що сідельні автотягачі та важкі причепи потрібні для забезпечення транспортування різних видів озброєння та бойової техніки: танків, самохідних артилерійських установок, бойових броньованих машин, інших габаритних вантажів військового призначення тощо.

Використання спеціальної автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів дозволяє військам у разі необхідності оперативно переміщувати бронетехніку та інше важке обладнання з однієї точки до іншої. Такий спосіб логістики дозволяє, зокрема, економити цінний власний моторесурс важкої бронетехніки. Крім того, важковозна автотехніка забезпечує надійну доставку пошкодженої "броні" на ремонтні бази.

В Міноборони нагадали, що виробники і розробники зразків ОВТ із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися на електронну пошту: [email protected].

Раніше повідомлялося, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії Міноборони також кодифікувало та допустило до експлуатації близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), які забезпечують захист від мін та засідок.

А за 6 місяців 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.

Додамо, також з початку повномасштабної війни РФ Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.