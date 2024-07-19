STING Mad Max позволяет даже неопытным пилотам прицельно уничтожать врага, – Юрий Голик

Прицельность сброса выросла в 2,5 раза – конструкторы STING Mad Max обновили функционал ударного дрона и уже проверили новые характеристики в поле. Создатели беспилотника – украинская группа инженеров, собранная предпринимателем и волонтером Юрием Голиком вместе со своими партнерами. Mad Max уже проверен военными в условиях фронта, но это не останавливает от поиска все новых решений для улучшения его боевых свойств. По сообщению Юрия Голика , обновленный дрон прошел тестирование. Результаты – более чем удачные.

Чтобы определить, насколько изменилась точность попадания у Mad Max, в тыловых условиях выполнили сброс груза с высоты в полсотни метров. Сам груз – муляж боеприпаса весом 3 кг, без хвостовика. Эксперимент должен был отражать максимально реалистичные результаты, поэтому разработчики исключили фактор "профессионализма" пилота. До апгрейда и после него сбросы выполнял тот же оператор дрона, причем эти тесты и были для него единственной практикой управления БПЛА. Такая неопытность дает определенный бонус – вместе с точностью бомбера инженеры проверили и простоту управления для новичков.

Итоги тестовых сбросов очень успешны. Точность попадания в центр мишени выросла в 2,5 раза. До апгрейда среднеквардратическое отклонение составляло 7 метров, а после – всего 2,6. Оператор неизменен, так что говорить, что коптером руководили люди с разными навыками, неуместно.

Эти данные означают, что оккупанты будут нести еще большие потери. После передачи STING Mad Max с новым функционалом фронтовым подразделениям, наши военные еще успешнее будут уничтожать вражеское вооружение и укрепление. Как и все модели линейки STING, бомбер не виден для российских средств радиоэлектронной борьбы. Так что боеприпасы будут беспрепятственно попадать в цель на расстоянии 8-10 км от точки вылета взрывного курьера.

"Бомбер имеет функции, которые позволяют даже не очень опытному пилоту быть достаточно точным. Наша цель – делать все, чтобы украинским защитникам было проще добиваться желаемых результатов", – рассказал Юрий Голик.