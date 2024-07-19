STING Mad Max дозволяє навіть недосвідченим пілотам прицільно нищити ворога, – Юрій Голик

Прицільність скиду зросла в 2,5 рази – конструктори STING Mad Max оновили функціонал ударного дрона і вже перевірили нові характеристики в полі. Творці безпілотника – українська група інженерів, яку зібрав підприємець і волонтер Юрій Голик разом зі своїми партнерами. Mad Max вже перевірений військовими в умовах фронту, але це не зупиняє від пошуку все нових рішень для покращення його бойових властивостей. За повідомленням Юрія Голика , оновлений дрон пройшов тестування. Результати – більш ніж вдалі.

Щоб визначити, наскільки ж змінилася точність влучання у Mad Max, у тилових умовах виконали скидання вантажу з висоти в пів сотні метрів. Сам вантаж – муляж боєприпасу, який важить 3 кг, без хвостовика. Експеримент мав відображати максимально реалістичні результати, тож розробники виключили фактор "професійності" пілота. До апгрейду й після нього скиди виконував той самий оператор дрона, причому ці тести й були для нього єдиною практикою управління БПЛА. Така недосвідченість дає певний бонус – разом із точністю бомбера інженери перевірили й простоту його керування для новачків.

Підсумки тестових скидів вкрай успішні. Точність потрапляння в центр мішені виросла в 2,5 рази. До апгрейду середньоквардратичне відхилення становило 7 метрів, а після – лише 2,6. Оператор незмінний, тож говорити, що коптером керували люди з різними навичками, недоречно.

Ці дані означають, що окупанти зазнаватимуть ще більших втрат. Після передачі STING Mad Max з новим функціоналом фронтовим підрозділам, наші військові ще успішніше нищитимуть вороже озброєння та укріплення. Як і всі моделі лінійки STING, бомбер непомітний для російських засобів радіоелектронної боротьби. Тож боєприпаси без перешкод потраплятимуть в ціль на відстані 8-10 км від точки вильоту вибухового кур’єра.

"Бомбер має функції, які дозволяють навіть не дуже досвідченому пілоту бути досить влучним. Наша мета – робити все, щоб українським захисникам було простіше досягати бажаних результатів", – розповів Юрій Голик.