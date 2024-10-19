Украина вернула из плена еще 95 защитников

Ночью, 19 октября, прошел 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 защитников Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, среди них воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину.

"Благодарю команду, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, пополняющим обменный фонд, и всем помогающим партнерам", — написал он.

Среди уволенных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. 42 – сотрудники системы Министерства внутренних дел, среди которых семеро офицеров.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, многие уволенные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

В чем особенность обмена

Этот обмен особенный тем, что домой вернулись многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессорки и "осужденные": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

Среди уволенных есть боец "Азова" Владислав Андрианов. Он находился в плену с мая 2022 года, пережил теракт в Оленовке. оккупанты приговорили его к 25 годам колонии. 31 мая этого года из плена вернулась его девушка — следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк.

В общей сложности, из российского плена удалось освободить уже 3767 граждан Украины.

Напомним, 14 сентября состоялся 57-й обмен пленными с РФ, во время которого удалось вернуть в Украину 103 воинов.

13 сентябряудалось вернуть в Украину еще 49 человек. Тогда впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 женщины. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.