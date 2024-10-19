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Категорія
Війна в Україні
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Україна повернула з полону ще 95 захисників

Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото: Тelegram Володимира Зеленського

Вночі, 19 жовтня, відбувся 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед них воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

"Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", - написав він.

Фото 2 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 3 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 4 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 5 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 6 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 7 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 8 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 9 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 10 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 11 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 12 — Україна повернула з полону ще 95 захисників
Фото 13 — Україна повернула з полону ще 95 захисників

Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.  42 - співробітники системи Міністерства внутрішніх справ, серед яких семеро офіцерів.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, чимало звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

В чому особливість обміну

Цей обмін є особливий тим,  що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

Серед звільнених є боєць "Азову" Владислав Андріанов. Він перебував у полоні з травня 2022 року, пережив теракт в Оленівці. Окупанти засудили його до 25 років колонії. 31 травня цього року з полону повернулася його дівчина — слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк.  

Загалом, з російського полону вдалося звільнити вже 3767 громадян України.

Нагадаємо, 14 вересня відбувся 57 обмін полоненими з РФ, під час якого вдалося повернути до України 103 воїнів.

13 вересня вдалося повернути до України ще 49 людей. Тоді вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону 23 жінок. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.

Автор:
Тетяна Гойденко