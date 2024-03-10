В столичном парке хотят демонтировать БРДМ-2 и передать ее ВСУ

После переговоров с представителями одной из воинских частей в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ было принято решение передать в пользование последним БРДМ-2, расположенную в парке Воинов-интернационалистов в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщил глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

Он отметил, что решение демонтировать БРДМ-2 в парке было принято еще 19 января 2024 Рабочей группой по устранению памятных объектов, связанных с историей России и СССР, из публичного пространства Киева.

Согласно мнению экспертов, этот объект является примером пропаганды советского милитаризма, а не чествованием памяти украинцев, павших в войне в Афганистане.

"С 2014 года в российско-украинской войне многие наши соотечественники-участники той войны отстаивают нашу свободу, независимость и территориальную целостность. Принято решение после переговоров с представителями одной из воинских частей в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ передать БРДМ-2 в пользование последним", – сообщил Калашник.

Для этого без привлечения бюджетного финансирования единица техники будет настроена, модернизирована и укомплектована.

"Мы должны максимально эффективно использовать все ресурсы и если эта машина сможет быть полезной на передке, почему бы этого не обеспечить. Кстати, вы знаете что она даже умеет плавать при своей массе в семь тонн?" – сказал глава Дарницкой РГА.

"И уже после нашей великой Победы спецтехника сможет гордо вернуться на пьедестал, а пока мы оставим на ее месте информационную табличку и горшки для цветов, которые ее будут ждать", - подытожил он.

Справка:

Боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 – основная боевая бронированная машина разведывательных войск советского производства. Она вооружена пулеметами и может выполнять различные задачи на поле боя, включая уничтожение вражеских целей и разведку. БРДМ-2 остается в эксплуатации в разных странах мира по сей день, а ее модификации используются в разных военных конфликтах.