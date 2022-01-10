Илон Маск показал, как выглядит 140-метровая башня Mechazilla для запуска Starship (ВИДЕО)

Компания SpaceX готовится к первому орбитальному полету Starship и завершает строительство башни Mechazilla, которая предназначена для обслуживания орбитального пускового комплекса.

Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео — на нем 140-метровая конструкция снята с воздуха камерой дрона. Mechazilla размещена на территории космодрома SpaceX Starbase в Техасе.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2022 Mechazilla

Строительство конструкции связано с тем, что в SpaceX решили отказаться от традиционных посадочных опор. Идея заключается в том, чтобы при возвращении на землю ракета замедлялась с помощью двигателей и мягко зацеплялась аэродинамическими рулями за стрелу пусковой башни.

Видео показал также YouTube-канал NASASpaceflight.

140-метровая башня Mechazilla

По идее сотрудников SpaceX, этот способ позволит значительно снизить интервал между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Вскоре после проведения первых статичных огневых испытаний вакуумной версии двигателя Raptor Илон Маск заявлял, что корабль Starship готов к первому тестовому полету уже в ноябре 2021 года, но для его проведения необходимо получить разрешение регулирующих органов.

В рамках первого полета ракета выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Но для проведения орбитальных полетов SpaceX необходимо получить одобрение Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, которое хочет видеть, что SpaceX приняла все необходимые меры безопасности, чтобы гарантировать минимальный риск в случае, если во время пуска возникнет какая-то нештатная ситуация.

У компании возникла и проблема с технической частью. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предупредил, что из-за отсутствия прогресса в разработке двигателей Raptor его компании SpaceX грозит банкротство. Чтобы решить кризисную ситуацию, гендиректор SpaceX даже отказался от отпуска, который он взял накануне.

Но оптимизма добавляет успешный пуск космического корабля Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, который стартовал с Космического центра Кеннеди NASA на МКС.