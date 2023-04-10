Телескоп Hubble зняв медузоподібну галактику

Космічний телескоп NASA зробив знімки медузоподібної галактики JO204, яка знаходиться на відстані майже 600 млн світлових років від Землі у сузір'ї Секстант.

Про це повідомляє сайт Hubble.

Це зображення є третім із серії "Знімків тижня", на яких зображені галактики-медузи, вона стала можливою завдяки дослідженню, під час якого були проведені спостереження за шістьма з цих галактик, включаючи JO204. Дослідження проводилося для кращого розуміння зореутворення в екстремальних умовах.

Медузоподібні галактики відчувають тиск через рух проти міжгалактичного середовища, яке заповнює проміжки між галактиками у скупченні. В результаті їхній слабко зв'язаний газ виривається назовні. Цей газ здебільшого є найхолоднішим і найщільнішим газом у галактиці, й коли його перемішують і стискають під тиском, він колапсує і утворює нові зорі в "вусиках" медузи.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" сфотографував в інфрачервоному діапазоні залишок наднової Кассіопея А, утворений вибухом 340 років тому.